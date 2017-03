Aníbal Fernández calificó de "traidor" a Abal Medina

Fotos Aníbal Fernández.

11/03/2017 -

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, se encuentra procesado por la causa de desvío de fondos en el programa Fútbol para Todos, causa por la que ya quedó desvinculado Juan Manuel Abal Medina debido a la falta de méritos.

Tras conocer esta noticia, Fernández explotó contra el senador y lo calificó como "un traidor del movimiento nacional y popular".

"Misteriosamente lo sacan (de la causa), por una razón muy clara: está votando todo lo que manda el Gobierno en el Senado. Todo lo que le mandan a decir, lo dice", acusó.

La Cámara Federal, confirmó los procesamientos por violación de los deberes de funcionario público de Fernández y el ex jefe de Gabinete Jórge Capitanich.

El ex funcionario kirchnerista, no se guardó ningún calificativo para contra Abal Medina. "Es la vergüenza personificada", indicó. Además, dijo que "son esos compañeros que venden su conciencia. A mí no me van a hacer callar", en declaraciones radiofónicas.

La Cámara también resolvió que seguirán procesados por fraude los ex dirigentes Luis Segura, Miguel Silva, José Lemme, Rubén Raposo, Carlos Portell y Rafael Savino, mientras que a Abal Medina -quien también se desempeñó como jefe de Gabinete- se le dictó la "falta de mérito".