Sigue el Apertura de hockey en Lawn Tennis y Old Lions

12/03/2017 -

Con varios duelos sigue hoy el Apertura de Hockey. En Lawn Tennis: 8, CACC vs. Green Sun (MA); 9, S.L.T.C Rojo vs. Mishqui Mayu HC (6ª); 10, Unión y Juventud vs. CACC (6ª); 15.30 SEC Azul vs. SLTC "C" (I); 16.40, Unión Sur HC vs. Circulo SC (I); 17.50, Ucse vs. S.E.C (I); 19, Mishqui Mayu HC vs. Lugus HC "A" (I). En Old Lions: 8, Círculo SC vs. Mishquilas VC (MA); 9, Old Lions RC Azul vs. Athenas HC (6ª); 10, Old Lions RC Rojo vs. H. Termas Club (6ª). Habrá otros duelos.