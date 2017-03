Fotos Macri: "Hay gente que quiere desestabilizar al Gobierno"

El presidente Mauricio Macri fue claro al segurar esta noche que "claramente" existe un grupo de dirigentes que quiere desestabilizar el Gobierno, porque "el cambio no les conviene, a ellos les ha ido bien".

El periodista Luis Majul lo entrevistó en su programa La Cornisa.

Acerca de si la ex presidente, Cristina Kirchner, estaba detrás de un intento de desestabilización, afirmó: "Yo no voy a hacer semejante nivel de acusación. Me queda claro que el kirchnerismo sistemáticamente pone palos en la rueda a todo lo que estamos haciendo".

También se refirió a ex funcionarios del kirchnerismo, quienes pertenecen a la oposición: "Muchos de los que hoy opinan fueron parte del gobierno anterior y no se hacen cargo de nada", sentenció.

Al ser consultado sobre las denuncias de corrupción que tuvo durante su primer año de mandato, Macri indicó: "Yo quiero aclarar para no evadirme de nada. Panamá Papers, el Correo, Avianca, la denuncia de Arribas, en ninguno de esos hechos ha habido corrupción, en ninguno. Y el tiempo, porque la Justicia demora, va a ir demostrando que son todas cosas que no son verdad", sostuvo.

En lo que respecta al conflicto entre el Correo Argentino y el Estado, Macri reconoció que sabía de la existencia de la problemática. "Obviamente sabía. Por eso asumo mi parte y por eso pedí disculpas", sostuvo. Y agregó, "yo sabía que existe un conflicto hace 12 años, lo que yo hice fue no participar en nada en la solución".