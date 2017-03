Hugo Corbalán renunció en el Santo

14/03/2017 -

El entrenador Hugo Corbalán expresó públicamente su decisión de dejar la conducción técnica de San Lorenzo de Alem tras la derrota sufrida ante Sportivo Gutiérrez de Mendoza por 2 a 1 en la fecha inicial de la Fase Reválida del Torneo Federal A.

"Me voy, no hay vuelta atrás", dijo Corbalán en las últimas horas del domingo y agregó: "Voy a hablar con las autoridades para informarles mi decisión. No es por la derrota, ya lo venía pensando en la semana y la verdad no tengo fuerzas para seguir", sentenció.

También dedicó unas palabras a los dirigentes del ‘Santo’: "Pedir perdón si no pudimos revertir esta situación. Simplemente agradecer a la gente de San Lorenzo, a los directivos por todo lo que nos dieron estos tres años que estuvimos en el club. Las despedidas son tristes".

Siguiendo en ese sentido, reconoció que "el principal responsable de esto soy yo. Si el equipo no anda bien, es responsabilidad mía". Y por último, agregó: "Si las cosas no se dan, que venga alguien que pueda revertirlo".