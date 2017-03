Fotos Caen 14 abrevalijas por robo a pasajeros de AA en Ezeiza

14/03/2017 -

Un reloj rosa y un par de lentes de sol fueron el último botín de una banda de abrevalijas que operaba en las cintas de Aerolíneas Argentinas en Ezeiza. Hay 14 detenidos acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a robar elementos de valor para su reventa. Los investigaron seis meses y cayeron el sábado en medio de un operativo sorpresa. Creen que dos de ellos lideraban la organización: podrían recibir penas de hasta 10 años.

Los sospechosos son empleados de la empresa GPS, que presta servicio a Aerolíneas Argentinas (AA) para vuelos a Estados Unidos. Son los encargados de realizar el último escaneo de las valijas antes de que ingresen al avión. En esa instancia -según descubrieron- las abrían y robaban desde perfumes y dinero hasta consolas de videojuego, que revendían.

La investigación se inició en septiembre de 2016 después de cinco denuncias por faltantes a pasajeros de la aerolínea de bandera, que tenían como destino final alguna ciudad de Estados Unidos. El Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora inició una investigación unificando los casos para determinar si existía o no un modus operandi detrás de estos hechos.

Federico Villena fue el juez que instruyó la causa en la que primero verificaron imágenes de las cámaras de seguridad. ‘Ellos tienen que escanear las valijas y notificar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) si detectan algo sospechoso. Pero en las imágenes se los ve realizando maniobras irregulares’, explicaron fuentes del caso.

Después de que un pasajero con destino a EE.UU. hace el check-in en las ventanillas de AA, las valijas pasan por el escáner de la PSA o empresas de seguridad que contratan; después por Aerohandling, que se encarga de transportarlas de un punto a otro; y en última instancia, antes de subirlas al avión, por los escáneres de GPS, la empresa en la que trabajaban los 14 detenidos.

‘Una cosa es el hurto, pero si pueden acceder de esta manera a valijas que van a Estados Unidos, también pueden poner cualquier cosa. Es un destino sensible y por eso era más peligroso el accionar indebido’, aclararon allegados al expediente.

La periodista Nara Ferragut fue víctima de los abrevalijas y su denuncia fue una de las que motivó esta investigación. En diálogo con Clarín, contó: ‘Me sacaron dinero. Escribí a la aerolínea desde Nueva York, pero no me aceptaron el reclamo. Cuando regresé a Buenos Aires hice la denuncia en PSA, pero como llegué de madrugada, no había nadie. Tuve que volver específicamente a Ezeiza al otro día y esperar tres horas para hacerla. No fue un trámite sencillo, quizá por eso mucha gente no la haga’.

Según comprobaron los investigadores, los abrevalijas actuaban en turnos, elegían las maletas, las escaneaban una y otra vez y separaban las que podían tener cosas de valor. Usaban los carros que usan para transportar equipaje para tapar las cámaras o simulaban cumplir con tareas administrativas para evadirlas. Las abrían y sacaban rápidamente el botín pensando que nadie los notaba.