CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de Marzo de 2017
A LAS 18.30 CASO CERRADO
Por El Liberal
14/03/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.35 NICK JR.
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFE NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL
CAPÍTULO ANTERIOR
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.30 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.45 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 ADDA, AMAR DESPUÉS
DE AMAR
00.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.30 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS
17.00 A CONFIRMAR
18.00 OLIMPIA, CAMINO A LA GLORIA
19.00 MARATÓN 2017
20.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.00 CUESTIÓN DE PESO
18.30 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA
22.30 QUIERO VIVIR A TU LADO
23.45 MEDCEZIR
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª
EMISION
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ZAPA ZAPA
19.00 LA TOCATA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 LA RUTA DEL
DOCUMENTALISTA
21.30 MUSICALES
22.00 BÁSQUET POR EL 14:
OLÌMPICO VS. ATENAS - VIVO
00.00 BÁSQUET POR EL 14:
OLÍMPICO VS. ATENAS (R)
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EN PLENITUD
22.30 LA FIJA
23.00 PUERTO PESCA
PELÍCULAS
CINEMAX
08.59 REENCUENTRO
10.59 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ
ESCRITO
11.27 BEAT. DESAFÍO AL MUNDO
13.17 NO DEBERÍAS BESAR A LA NOVIA
15.15 NO ME QUITES A MI NOVIO
17.34 MAD MAX 2. EL GUERRERO DE LA
CARRETERA
19.29 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ
ESCRITO
19.57 VENGADOR ANÓNIMO
22.00 DRIVE. ACCIÓN A MÁXIMA VELOCIDAD
23.59 TRISTE SAN VALENTÍN
TCM
08.00 DOCE DEL PATÍBULO
10.45 MIRA QUIÉN HABLA TAMBIÉN
12.15 QUERIDA, ENCOGÍ A LOS NIÑOS
14.05 LA LAGUNA AZUL
16.05 RETO AL DESTINO
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 3)
21.00 ACOSO SEXUAL
23.30 LA PANTERA ROSA
TNT
07.31 LILO Y STITCH
09.05 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL
MUNDO
12.05 MISIÓN. IMPOSIBLE II
14.26 10.000 A.C.
16.23 TOY STORY 2
18.07 RÁPIDO Y FURIOSO
20.05 DOS LOCOS EN PATRULLA
22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
22.55 LOS ILEGALES
01.02 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
01.57 JACK, EL CAZAGIGANTES
SPACE
07.48 IDENTIDAD DESCONOCIDA
09.56 MENTIRAS MORTALES
11.52 TRANSIBERIANO
13.49 NIÑOS DEL HOMBRE
15.43 TERMINATOR - LA SALVACIÓN
17.48 BEEBA BOYS
19.42 AGENTE INTERNACIONAL
22.00 STRETCH
23.55 TESTIGOS
CINECANAL
09.00 INSPECTOR LARRY
10.45 JUSTIN BIEBER. NEVER SAY NEVER
12.40 CJ7. JUGUETE DEL ESPACIO
14.20 HOTEL PARA PERROS
16.15 UN FANTASMA FASTIDIOSO
18.10 EVOL UCIÓN
20.00 G.I. JOE. EL ORIGEN DE COBRA
22.00 MISIÓN IMPOSIBLE. NACIÓN SECRETA
SONY
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 LOBO ADOLESCENTE
14.00 THE FOSTERS
15.00 THE FOSTERS
16.00 THE FOSTERS
17.00 ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS
19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 CÓDIGO NEGRO
21.00 CÓDIGO NEGRO
22.00 CÓDIGO NEGRO
23.00 ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+HOY, A LAS 22, 4º ENCUENTRO
DE CINE ANIMÉ, PRESENTADO
POR DIEGO PARÍS. ENTRADA $20.
DESAFINADOS BAR
(URQUIZA 267)
+JUEVES 16, A LAS 22.30,
MARIANA BARAJ & FERNANDO
BARRIENTOS, CANTAN A VIOLETA
PARRA & GUSTAVO “CUCHI”
LEGUIZAMÓN.
MANDRAKE
(SAN MARTÍN 410, CASI SANTA
FE)
+VIERNES 17, A PARTIR DE LAS
23, LA NOCHE DE “EL PULPO
HEREDIA”, JUNTO A ARTISTAS
INVITADOS: LOS KIJANOS,
CRISTIAN HEREDIA Y LOS
CANTORES DE SERENATA.
PLAZA DE LOS ÁRABES
(PASEO ALVEAR, FRENTE AL
FÓRUM)
+JUEVES 23, A PARTIR DE
LAS 20.30, EN EL MARCO DE
LOS RECITALES DE SADAIC,
ORGANIZADOS CONJUNTAMENTE
CON LA MUNICIPALIDAD DE
LA CAPITAL, SE PRESENTARÁ
CHUNI CARDOZO, DOCENTE Y
COMPOSITOR SANTIAGUEÑO,
NIETO DE DON PEDRO EVARISTO
DÍAZ A QUIEN RENDIRÁ SU
HOMENAJE.
CINES
SUNSTAR
MONSTER TRUCKS (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 15/03-17:00 (Cast)
LA LLAMADA 3 2D
Terror. (13 años)
HOY AL 15/03 22:40 (Subt)
KONG, LA ISLA CALAVERA (3D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13años)
HOY AL 15-03 17:30 (Cast) 20:00
(Subt) 22:30 (Subt)
MOISÉS Y LOS 10
MANDAMIENTOS (2D):
DRAMA. (+ 13 años) / HOY AL 15/03-
17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
CINCUENTA SOMBRAS
MÁS OSCURAS (2D):
ROMANCE, DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 15/03 20:00 (Subt)
FRAGMENTADO 2D
SUSPENSO (16 años)
HOY AL 15/03 22:40 (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP) / HOY AL 15/03
14:35 (Cast) 17:00 (Cast)
KONG LA ISLA CALAVERA (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 años) HOY
AL 15-03 19:20 (Cast) 22:00 (Subt)
LEGO BATMAN LA
PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 15/03 17:10 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE
AVENTURAS 2D ATP
CASTELLANO
17:40- (Todos los dìas, EXCEPTO
SÁBADO)
FRAGMENTADO 2D APTA
16 AÑOS
CASTELLANO
22:10 - (TODOS LOS DÍAS)
LA LLAMADA 3 2D ATPA 13
CON RESERVA
CASTELLANO
20:00 (Todos los dìas, EXCEPTO
JUEVES)
LOGAN 2D ATPA 16 AÑOS
CASTELLANO
17:30 - 20:05 - 22:40 (Todos los dìas)
KONG: LA ISLA CALAVERA
2D ESTRENO APTA 13 AÑOS CON
RESERVA CASTELLANO
18:00 - 20:30 - 22:50 (Todos los
dìas)