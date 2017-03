Gran certamen en las categorías Infantiles y Cadetes mixtos

Hoy 21:11 - Enorme es la expectativa por el desarrollo de la cuarta fecha de la segunda ronda del campeonato de softbol de lanzamiento lento en las diferentes categorías de Infantiles y Cadetes mixtos. Los chicos jugarán el fin de semana, con dos jornadas a pura acción, de acuerdo con lo confirmado por la organización del certamen. En primera instancia, en la categoría de Infantiles, se medirán el sábado desde las 18 los equipos de Caranchos ante el conjunto de 8 de Abril, con jueces de Piratas. En tanto, el domingo a las 10, en cancha de Círculo, medirán fuerzas los conjuntos de Círculo y Caranchos, con jueces de 8 de abril. Por su parte, en las categorías Cadetes mixtos, el día sábado, en cancha de Caranchos y desde las 20, jugarán los elencos de Caranchos ante 750, con jueces de Piratas. Mientras que el domingo al mediodía, más precisamente desde las 12, en cancha de Circulo, se enfrentarán Círculo y Caranchos, con jueces de 8 de Abril. Pedido Se ruega a los equipos ser puntuales en los horarios. Y a los señores jueces estar 15 minutos antes de cada partido. Además , habrá un amplio programa en las categorías más grandes, como ser la siguiente: viernes a las 22.30 hs en cancha de Círculo juegan Círculo vs. Piratas con jueces de Aguilas. 22.30, en Caranchos, Caranchos vs. el 8 de Abril con jueces de Águilas. Domingo 17 hs en cancha de Círculo juegan San Pablo vs. Piratas con jueces del Círculo 19, cancha de Círculo juegan San Pablo vs Aguilas con jueces de Piratas. También saldrán a escena los equipos de la categoría de Lanzamiento Rápido.