Patrimonio en Santiago del Estero

S i bien Santiago del Estero es la ciudad más antigua del país (1593), los sucesivos traslados que se hicieron, unos muy cerca de los otros, hizo que recién en el siglo XVIII la capital santiagueña se ubicara en el sitio definitivo y con la cuadrícula urbana que mantiene en la actualidad. Si nos referimos al patrimonio más antiguo de nuestra provincia, es mayormente patrimonio inmaterial: leyendas, costumbres e historias, con algunas escasas construcciones de adobe que testimonian épocas pasadas. La provincia de Santiago del Estero cuenta con un rico patrimonio en edificios, tierras e infraestructuras. Nuestro patrimonio es variado y va desde antiguos testimonios de las órdenes religiosas que evangelizaron nuestras tierras, como lo atestigua la antigua Iglesia de Nuestra Consolación de Sumampa refaccionada en varias oportunidades y reconstruida por lo menos en 1782, hasta obras de infraestructura como es el monumental Puente Carretero (1927). El siglo XIX se va a caracterizar por las grandes obras del Centenario: Escuela del Centenario, Hospital Independencia, Teatro 25 de Mayo. En la actualidad contamos con edificios que en la última década han sido restaurados y recuperados para la ciudad como el edificio de la ex Jefatura de Policía como parte del Centro Cultural del Bicentenario (2010), la ex estación Mitre para el nuevo Forum (2012), parte del antiguo Teatro 25 de Mayo donde se habían instalados otras funciones (2016), la antigua casona en la calle Belgrano, ex escuela Juan Yaparí que encontrándose abandonada se refuncionalizó para Escuela de Música (2008). Las estaciones de trenes que en muchos casos era el edificio más antiguo del pueblo han sido recuperadas en cabeceras y pueblos del interior. Por otro lado, están los edificios que la renovación urbana ha olvidado, pero la memoria no, ellos a pesar de su deterioro conservan su carácter y su significado y esperan su restauración. La ultima declaratoria (2015) de Monumento Histórico Nacional en nuestra provincia, fue la del Hogar Escuela, que conjuntamente con otras obras en el resto del país develan la importancia de la obra de la Fundación Eva Perón. Impulsada por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos esta declaratoria, conjuntamente con la que en la actualidad se encuentra trabajando (el Mercado Armonía), pone de manifiesto la extensión de la valoración patrimonial de antiguos edificios hacia los patrimonios del Siglo XX y modernos.