Frank Fabra y Agustín Rossi pasaron por la sala de conferencias

Fotos FELICES. Fabra y Rossi disfrutan de este gran momento de Boca y de tener la chance de integrar el equipo titular.

16/03/2017 -

Finalizado el entrenamiento de Boca de ayer, hablaron Frank Fabra y Agustín Rossi en rueda de prensa en la sala Antonio Carrizo del Predio Pedro Pompilio.

"Me siento bien y creo que el equipo está en un buen momento, cada vez estamos mejor. El principal objetivo es marcar pero me gusta ir al ataque y asistir a los delanteros", dijo el defensor colombiano.

"Nosotros teníamos que empezar de esa forma, conseguir los puntos. Ganar era fundamental. Tenemos muchos equipos atrás de nosotros que ejercen mucha presión", dijo en alusión al triunfo conseguido ante Banfield.

Según el cafetero, "los cuatro más cercanos son los rivales directos pero es un torneo largo del que faltan quince fechas aún y cualquier cosa puede llegar a pasar".

Con respecto a su participación en la selección de su país, señaló que "no sé todavía si seré convocado. Espero serlo pero no se nada. No soy yo quien tiene que decir si Boca tiene que presentar el equipo en esa fecha. Esa decisión la toman otros", agregó Fabra.

El recientemente incorporado Agustín Rossi se mostró con mucha expectativa por jugar ante Talleres en la Bombonera, al expresar que "mi debut en esta cancha será algo especial para mí y diferente para mi carrera. Yo estoy tranquilo y sé las cosas que me estoy jugando".

"Creo que respondí bien", evaluó Rossi acerca de lo que fue su debut oficial en el "Xeneize", el sábado pasado. Rossi puso especial cuidado en "no perder la tranquilidad

sino eso lleva a equivocarse. Tuve una o dos pelotas importantes pero el arquero está para eso, para responder cuando se lo necesita y creo que así fue".

Sobre su competencia por el puesto con Axel Werner, Rossi dijo: "Es algo constante en el día a día. Nos entrenamos de la misma manera y el que decide es el técnico".