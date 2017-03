Pidieron la indagatoria de Julio De Vido, José López y Alperovich por un fraude millonario

Fotos MEDIDA. La denuncia fue presentada por la senadora Elías de Pérez.

El fiscal federal Carlos Stornelli pidió la citación a declaración indagatoria del ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo, Julio De Vido, del detenido ex secretario de Obras Públicas José López y del ex gobernador de Tucumán José Alperovich en una causa por presunta defraudación con la obra pública del plan "Más Cerca" en esa provincia, en un dictamen que entregó al juez federal Luis Rodríguez. En el dictamen entregado al juez federal Luis Rodríguez, el fiscal Stornelli advierte que "en la maniobra que se investiga ha quedado demostrado que se han pretendido evadir los controles del poder central y dejar en mano de los intendentes el control de los fondos y las obras públicas, queriendo desvir tuarse la verdadera naturaleza federal de los fondos". Recordó Stornelli se inves t igan " las ci rcuns tancias que rodearon el origen y destino de $20.938.369, correspondientes a la diferencia existente entre los registros de la cuenta 136369/2 en el Banco de Tucumán SA donde se depositaron los fondos transferidos por la Nación en el marco del plan ‘Más Cerca’ y aquellos que surgen de los registros de los entes que realizaron tales depósitos, correspondientes al período marzo 2013 a junio 2016", según el dictamen. Stornelli aludió a obras de viviendas sin terminar, otras nunca comenzadas, o con serias falencias y carencia de controles. "La celebración de convenios, de acuerdos de colaboración, de entes ejecutores, y otras figuras similares, ha tenido por finalidad diluir el control debido sobre los fondos provenientes del Tesoro Nacional, haciendo difícil el seguimiento del control del gasto", advirtió el fiscal federal.