Garcé contó por qué Maradona lo llevó a la selección

17/03/2017 -

La convocatoria de Ariel Garcé para el Mundial de Sudáfrica 2010 sorprendió a todos. En estos días, siete años después de aquella lista que entregó Diego Maradona, el ex lateral contó cuál fue la causa central por la que el "Diez" lo llevó a disputar el torneo más importante del fútbol con la Selección. ¿El motivo? Una arenga que hizo en su primer amistoso con el equipo.

"Faltaba muy poco para que arrancara el partido. La charla la dieron Ortega y Palermo. Los haitianos estaban con guantes, hacía un frío, no querían salir. En un momento nos quedamos en silencio en el vestuario y ahí me puse a hablar yo. Dije que si en ese momento era el Mundial, la Selección éramos nosotros. Me salió algo que estuvo bueno y ahí salimos a la cancha".

"Al otro día me llamó el profesor y me dijo ‘no te bajes, Diego está ahí, en duda, le gustó mucho lo que dijiste’’, reveló. "Fue todo una locura", dijo el ex River Plate.