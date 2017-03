La economía no es sustentable

17/03/2017 -

L os ultimos datos de la inflacion revelan que el gobierno esta muy lejos de alcanzar la meta del 17 por ciento de incremento para el corriente ano. En efecto, la inflacion mayorista esta mostrando un aumento del 1,7 por ciento mensual en febrero, un mes que no sabe de estacionalidades y que no tuvo ajustes de costos significativos. En cambio, el costo de la construccion esta desnudando con enjundia, el ajuste impositivo, el retraso del tipo de cambio y la rigidez de un sector no competitivo que desborda en regulaciones. Este es un segmento donde queda al descubierto, la enorme ineficiencia del sector publico trasladada a los costos del sector privado y que convierten a un inmueble en una quimera para miles de argentinos. No solo es el peso de los impuestos, tasas y sellos del Erario nacional sino la enorme cantidad de regulaciones, gravamenes y gabelas de los fiscos locales lo que hace inviable cualquier emprendimiento inmobiliario. Si a ello se le suman las regulaciones laborales y el retraso del tipo de cambio, la construccion va camino a convertirse en una actividad de lujo. Se calcula que entre el costo de la tierra, la mano de obra y los impuestos en los tres niveles del Estado, se llega a 3/4 partes del precio de venta de un inmueble y que el resto lo absorben los materiales. Una estructura de costos absurda para un pais con deficit habitacional y donde la administracion Macri pretende que la construccion sea uno de los motores de la reactivacion. Pero el peso del ¡§costo estatal¡¨ y el peso de las ¡§regulaciones¡¨ hacen inviable cualquier actividad. Es el monumental gasto publico el que asfixia a la actividad privada con tributos y ahoga la reactivacion. Por caso, la actividad mercantil ve caer mes a mes sus ventas y el cierre de comercios se produce por la inviabilidad del negocio frente a los costos fijos derivados de la estructura tributaria. Lo mismo ocurre con la industria donde gran cantidad de empresas ven multiplicados sus costos, debido a las tasas e impuestos. La Union Industrial Argentina (UIA) advirtio que la acumulacion de impuestos nacionales, provinciales y municipales genera sobreprecios en los bienes finales. ¡§La industria en general es altamente competitiva hasta la puerta de la fabrica. A partir de ahi por la superposicion de impuestos se descoloca el precio final¡¨, afirmo el secretario de la UIA, Juan Carlos Sacco. De acuerdo con calculos realizados por la central fabril, la razon de la diferencia de precios entre los productos locales y los importados ¡§se encuentra en la acumulacion de la carga tributaria, nacional, provincial y municipal. En particular la carga tributaria subnacional impacta en mas de un 12 por ciento promedio del precio final del bien industrial¡¨. Si esto ocurre en el sector de bienes donde el impacto tributario es morigerado por los productos importados para no ser trasladado a precios, el efecto de la catarata impositiva es mas ostensible en el sector de los servicios, dada su caracteristica de actividad no transable que, por ende, es trasladada al precio final. Esto hace que la inflacion sea mas indomita y que nuevamente se encuentren errores metodologicos a la hora de su medicion. La mirada sobre la inflacion nucleo y el indice del Indec dejan de lado el enorme peso que tiene el sector servicios sobre la economia y distorsionan el real incremento del nivel general de precios. Si 2/3 del PIB son servicios, por que razon el Indec pondera menos a esta actividad, en su participacion en el indice de precios al consumidor? De otro modo, por que razon se mira solo la inflacion nucleo cuando esta no refleja la mayor participacion y la incidencia de los servicios, mas la estacionalidad generada por los constantes ajustes tarifarios? Alguien deberia responder estas preguntas porque de lo contrario se estaria convalidando una nueva ¡§morenizacion¡¨ del Indec, bajo otra modalidad. De resultas, el ¡§paquidermo estatal¡¨, convertido ya en un monstruo mitologico y validado por todo el arco politico, no solo quita riqueza al sector privado sino que maquilla estadisticas y cifras a su antojo, con el unico objeto de ocultar sus ineficiencias y continuar devorando a la sociedad. ƒÜ