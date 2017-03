FÚNEBRES | 18 de Marzo de 2017

Hoy 23:56 -

FALLECIMIENTOS

- José Luis Pérez

- Ana del Carmen Sayago

- Nicanor Aníbal Segura

- Stella Maris Donzelli

- Rosa Ercilia Carranza (Las Termas)

- Ramón Damián Coronel (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ANCHÁVAL DE BARRIONUEVO, ESTHER CALIXTA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17 en Capital Federal|. Sus hijos: Maria Belén, María Celeste y Christian, participan con dolor su fallec. é invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. Parque de la Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

ANCHÁVAL DE BARRIONUEVO, ESTHER CALIXTA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17 en Capital Federal|. Las almas de los justos eestán en manos de Dios. Su hermana política Graciela de Karam, sobrinos Marcela y José Maria, Leopoldo Santiago y Julieta LLapur, Javier, Agustin y Noel Karam participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARAZ, MARCELO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/3./17|. Su esposa: Rosa, sus hijos: Sergio, Ariel, Silvia y Eliana, hijos pol. y nietos, part. su fallec. é invitan al sepelio hoy a las 16 en el cement. La Misericordia. Casa de duelo: San Luis 218 N. B° San Martín. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CAMPOS, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Lito Cordero y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Piedad, ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación a sus deudos.

CARRIZO DE ARGAÑARAZ, IRENE ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Osmar López, Isabel de López, Ernesto y familia, Magalí y Victoriano, Lucrecia, Leandro y Lenna acongojados los acompañamos a papá Luis, Querida Anita, Carlos, en estos momentos de tanto dolor. Fuerza Anita, tus hijos te necesitan. Rogamos por el eterno descanso de Nina.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Su esposo Lito Juárez, hijos Curi, Fabio, Gabriela, Norma, Malvina, Daniel, Andrea, Teresita, Marita, h/pol, nietos y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cemet. parque de la Paz. Cob. Iosep. Servicio. Realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Sus hijos Eduardo y Fabio Donzelli y su esposo Eduardo Hipólito Juárez participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en Cochería Norte y serán inhumados hoy a las 18 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Su hijo Eduardo y su nuera Lucrecia, sus nietos Bruno y Bianca participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Su hermana María Inés Donzelli, su hermano político Rubén Jozami Nassif, sus hijos Rubén, Martín, Nicolás y Julieta participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. "Que alegría cuando me dijeron Vamos a la Casa del Señor, mis pies ya están en las puertas Santa de Jerusalén". Sus tíos Susana y José Vicente Donzelli y familia. Elevan oraciones en su memoria.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Personal del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia participa su fallecimiento.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Compañeros de oficina de su hijo Fabio y su hna Carla: Marisa, Silvia, Agostina, Yesy, Mercedes, Sole, Leandro, Yoly C. ; Yoly B.; Fausto y Juan, los acompañan en este momento de dolor.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Su consuegra Manuela Rodríguez, y sus hijos Daniel, Lucrecia y Luciana participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Gustavo Flaja participa del fallecimiento de la madre de su querido amigo Eduardo y lo acompaña, junto a su familia, en este doloroso momento. Eleva oraciones a su memoria.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. El equipo directivo, personal docente, personal no docente, asociación cooperadora y alumnos del ISFD Nº 1 acompañan en su dolor a la Sra. Rectora de la institución, por el fallecimiento de su hermana. Elevan una oración por su eterno descanso.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Amigos y compañeros del ISFD Nº 1 desean expresar su pesar a la Sra. María Inés Donzelli por la pérdida irreparable de su hermana. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. La palabra justa, el silencio oportuno y una esperanza que te permitió librar tantas batallas... Descansa en paz amiga querida. Gustavo Carreras, Silvia Gómez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Acompañan en este difícil momento todo el personal directivo y compañeros de trabajo de EXPRESS.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Miguel Cuevas, su esposa Alicia Diven Jozami, sus hijos Josefina, Virginia y Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Beby y Kela participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Las asociaciones de Fomento: San Antonio y del Libertador participan con dolor su fallecimiento y acompañan en el pesar a sus familiares Fabio y Carla. Elevan oraciones en su memoria.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Los amigos de Carla y Fabio: Néstor Salas y Héctor Caldera participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. La Asociación de Fomento Solidaridad y su presidente Ramón Ríos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares Carla y Fabio en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Los integrantes del profesorado de Inglés del ISFD Nº 1 participan con tristeza el fallecimiento de la hermana de su rectora María Inés Donzelli y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Las amigas de su hermana Anita; Mabel Diózquez, Liliana Herrera, Maria Adela Herrara y Ester Catalina Muscará, participan con profundo dolor su fallecimiento y que el Señor la tenga en su Gloria.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Dr. Cesar. E. Guzmán y flia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Erika Keller, Edy Povedano, Julio Keller, Micaela y Virginia Povedano participan con dolor su fallecimiento y acompañan a los familiares de su prima hermana en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Descansa en paz, amiga, hermana y ruego a Dios le des paz en sus almas a su familia. Teresa Mazarelli, Pedro López y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GIOVANNINI, CARLOS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Sus hijos Carlos y Marta, hijos políticos María del Carmen Oberlander, Tomás Boboli, nietos Franco y Lucía Giavannini, Luciano y Antonella Bóboli, bisnietos Faustina y Constantino Bóboli, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio Jardín del Sol. Ruegan oraaciones en su memoria.

GIOVANNINI, CARLOS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Su hijo Carlos y MarÍa del C. Oberlander, nietos Franco y Lucia Giovannini, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 10 en el cementerio JardÍn del Sol.

GIOVANNINI, CARLOS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Su hermana Graciela Coigarripe de Galiano, su esposa Oscar Galeano, su hija Dina y Eduardo y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GIOVANNINI, CARLOS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Su sobrina Dina Galiano, su esposo Federico Alberto y sus hijos Juan Cruz y Juan Ignacio participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GIOVANNINI, CARLOS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Su sobrino José Galiano, su esposa Gabriela Maguna, sus hijos Fabrizzio y Chiara participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GIOVANNINI, CARLOS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Su consuegra Elsa Espeche de Oberlander, participa con dolor su fallecimiento y ruega oraaciones en su memoria y por su eterno descanso.

GIOVANNINI, CARLOS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Marcelo Oberlander, Josefina Melo Ruiz e hijos participan con dolor el fallecimiento del papá de su cuñado Carlos y acompañan a su hija Marta y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

GIOVANNINI, CARLOS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Enrique Oberlander y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GIOVANNINI, CARLOS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Eduardo A. Amado y flia. acompañan a la flia. Giovannini y a nuestra compañera Maria Oberlander en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GIOVANNINI, CARLOS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Ing. Norma Fuentes participa con dolor su fallecimiento y acompaña en tan difícil momento a su hijo Carlitos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

GIOVANNINI, CARLOS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Vecinos y amigos de su hija Marta Familias de: Gustavo Carol Lugones, Mario Montalvetti, Carolina Raab, Cristina Beltrán y Teresa Unzaga participan con dolor su fallecimiento.

GIOVANNINI, CARLOS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Amiga y hermana tu pa ya descansa en paz junto a tu ma. Ellos vuelven a estar juntos como siempre lo estuvieron. Tu amiga Vivi, su esposo José y sus hijos participan con dolor su fallecimiento.

KOMASZKA, ROCÍO MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/03/17|. La comunidad educativa de la escuela N° 1 Sor Ana María Taboada y su Jardín de Infantes anexo participa con dolor el fallecimiento de la prima hermana del profesor Roberto Palomo. Ruegan oraciones en su memoria. Villa La Punta. Choya.

MANACH, ESTELA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Lic. Teresa Mercedes Stone y flia. participan con dolor su fallecimiento.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Cecilia Marhe, Sofi Ordoñez, Virginia Asencio y Gonzalo Medina participan con profundo dolor su fallecimiento.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Mabel Navarro de Nader y sus hijos participan con dolor su fallecimiento, acompañando con afecto a Adela, Silvina, Jorge y demás familiares en oraciones al Altísimo por su descanso en paz.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Juan Carlos D' Angelo, su Sra. Carmen Álvarez, su hija Carla participan el fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa Adela, hijos y nietos, rogando oraciones en querida memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Emiliano D' Angelo, su esposa Stella Cinquegrani e hijos participan el fallecimiento y acompañan a sus nietos en el dolor. Rogando oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Chichí Charubi y familia participan el fallecimiento del padre político del Dr. Jorge Simán y padre de quien fuera su vecina, señora Silvina de Simán, haciendo llegar el más sentido pésame a toda la familia. Brille para él la luz que no tiene fin. Frías.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Miguel A. González Pérez y Natividad Nassif acompañan a su querida esposa Adelita, hijos y demás familiares, en este momento de gran tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Zully y Gustavo Sabalza, junto a sus hijos y nietos participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor a la querida Adela y su flia . Que descanse en paz.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Teresa Benévole de Gauna y sus hijos participan el fallecimiento del papá de Silvina y ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Poli Nasser participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos y demás familiares en este momento de dolor. Ruega por el eterno descanso de su alma.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Elsa Estela Daher, sus hijos y sus respectivas familias lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a los queridos amigos.

PÉREZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. "Señor dale el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin". Sus hijos José Luis, Omar, Marita y Adriana, hijos políticos, nietos y bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos por su eterno descanso y oraciones en su querida memoria.

PÉREZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Sara Alicia Bravo de Collado, sus hijos Walter, Antonio, José, Rafael y Daniel y sus respectivas flias., participan con dolor el fallecimiento del padre de sus amigos José Luis y Omar Pérez. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PÉREZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Cuni, Peri, Fernando Cáceres; Raúl y Natalia y sus hijos Santiago, Daniel e Iván; Ramón y Lucia e hijos Maxi, Jonás y Naiara; Domingo Abdul ajad; Fernando Juárez y fila., María Luisa Coronel de Vázquez y fila., sus amigos del bar y playa de Oil, participan con dolor el fallecimiento del padre de sus amigos José Luis, Omar y Marita y ruegan una oración en su memoria.

PEREZ, OMAR CALI (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. La comunidad de la Capilla de San José Obrero-Bº-Colón, participa el fallecimiento del papá de Maria Perez, Catequiosta de Niños. Acompañan a ella y demás familiares. Ruegan oraciones en memoria de Cali.

SAYAGO, ANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Mami, llegó el momento de despedirnos, hasta que nos volvamos a reencontrar y aunque nos duele hacerlo, sabemos que ya era la hora de descansar en donde no hay dolor en donde solo hay alegría y paz. Luchaste como la leona que fuiste para cuidar y defender a los que amaste. Hasta siempre. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Su hija Zuni, su hijo político Silvio, su esposo Patuni y su adorada nieta Manuela participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores.

SAYAGO, ANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Su hija Zuni, su nieta Manuela, h.pol. y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cemet. Los Flores, cob. Caruso Cia. Arg. S.A. Servicio. Realizado por COCHERÍA NORTE La Plata. 162 Tel. 4219787.

SAYAGO, ANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Sus hermanos Carlos, Marta y María participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, ANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Su hermana María, sus sobrinos Graciela y Mario, sus sobrinos nietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, ANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Su hermana Marta, su sobrino Ramón, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, ANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Su hermana María Campos, su sobrina Graciela, nietos Noelia, Franco, Santiago. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores.

SAYAGO, ANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Su sobrino Mario Campos, su sobrina política Sonia Díaz y sus sobrinas nietas Lucky y Gabi participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, ANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Su sobrina Graciela Campos, sus sobrinos nietos Santiago, Franco, Agustina y Pilar participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, ANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Su cuñada Mercedes, sus sobrinos Pili e Inés participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, ANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Esther Zarif de Neme, Ricardo Neme, Graciela Tauil, Guillermo Neme, Jorge E. Neme, Hada y Mercedes Cáceres participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de Maco.

SAYAGO, ANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Magali C. Barraza y familia acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su amiga Marta y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de Maco.

SAYAGO, ANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Sus vecinos y amigos: Aurora del Carmen Banegas y su esposo Héctor Orlando Risolo acompañan a la familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria

SAYAGO, ANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Sus vecinos y amigos de toda la vida: María Violeta Banega, su esposo Firmo Jugo y sus hijos Sergio Ramiro, Hernán Federico y Luciano Ramón Jugo la despiden con profunda tristeza y ruegan por su descanso eterno. "Brille para ella la luz que no tiene fin".

SAYAGO, ANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Su amiga Sol López y familia acompañan con profundo dolor en este momento tan difícil a toda la familia elevando oraciones en su grata memoria.

SAYAGO, ANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. La comunidad educativa del Colegio Secundario de Chaupi Pozo participa con profundo dolor del fallecimiento de la señora madre de la Srta. Zuny Ferreyra y tía del Prof. Mario Campos. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, ANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Su cuñada Marta Ferreyra y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, ANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Vicedirectora Lic. Claudia Saavedra de Leal, Cuerpo Docente, Técnico y de Servicio del Departamento de Educación Inicial de la Escuela Normal Manuel Belgrano participan de su fallecimiento y acompañan a la Prof. Zunilda Ferreyra en tan doloroso momento.

SAYAGO, ANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Las compañeras del Jardín de Infantes de la Escuela Normal Manuel Belgrano acompañan a la Srta. Zuny en este doloroso momento, elevando oraciones a su memoria.

SAYAGO, ANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Las amiga de su hija Zuny: Nanú, Nancy, Carmen, Mariel, Perli, Adriana, Daniela, Andrea y Katy participan su fallecimiento y la acompañan en este triste momento. Ruegan oraciones a su memoria.

SAYAGO, ANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Dorita y Perli; Adriana y Andrés; Luchi y Carlos, Santiago, María Gracia, Nicanor y Juan Pablo participan su fallecimiento y acompañan a Zuni y familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones a su memoria.

SAYAGO, ANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Humberto Atilio Pérez y flia; Carlos Eduardo Pérez y flia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y resignación a su familia.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

AVILA DE LEDESMA, VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/70|. ¡Querida madre! ¡Cuántos años pasaron, pero tu recuerdo se mantiene imborrable en nosotros! Con motivo de cumplirse 47 años de su partida, su hija Tita Ledesma, nietos y bisnietos invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, Bº Belgrano. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN, LUIS RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/16|. Papito querido: Aunque el tiempo pase, todo parecería, que fue ayer, cuando dormía a tu lado, para cuidarte, para mimarte, para amarte. Todo este dolor que siente mi corazón, por tu partida, recibe un pequeño alivio, porque solo Dios sabe, que te brinde todo, que me dediqué a ti, para que tu enfermedad sea más llevadera. Aún lloro tu ausencia física. Aún me cuesta llegar a tu casa y no encontrarte, solo quiero aferrarme a tus hermosos recuerdos, dónde privilegia, tus enseñanzas y las buenas costumbres que inculcaste, tanto a tus hijos, como a tus nietos, en especial a tu nieto Sebastián, al cual lo llamabas "La Alegría del hogar, él te recuerda, día a día, con mucho amor. Perdón papito por no poder evitar, no llorarte, aunque me ría, mi corazón, aún te extraña inmensurablemente. Su hija Myriam, sus nietos Karina y familia, Sebastián y flia., Federico y flia., y Ayelén invitan a la misa hoy a las 20 en la Catedral Basílica, al cumplirse un año de su desaparición física.

CONCHA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. "Que el Reino de Dios te reciba en sus brazos y estés junto a Él en la gloria del Señor". Tus hermanos Miguel, Quica, respetivas familias y amigos, invitan a la misa que se realizara a 8:00hs el 18/3/2017 en la Iglesia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. Las Termas.

ESCALADA, ENZO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Padres, hermanos y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la capilla Guadalupe Gran Norte Bº C. Contreras (viejo), con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

FIGUEROA, HÉCTOR JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|.Padre nos dejaste una herida grande con tu inesperada partida, te llevaremos por siempre en nuestros corazones, descansa en paz. Sus hijas Elizabeth, Liliana y Cristina, sus nietos Gabriel , Simón y Máximo, e hijos políticos invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20.30 hs en la iglesia la Merced a 9 días de su fallecimiento.

FIGUEROA, HÉCTOR JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Señor que su alma este en la paz de tu ¨Reino y en tu infinita luz ame. Sus hijas agradecen a los amigos de su nieto Gabriel y a todas aquellas personas que nos acompañaron en nuestro doloroso y difícil momento, e invitamos a la misa hoy a las 20.30 hs en la iglesia la Merced con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento

FLORES DE ARANDA, FERNANDA DEL VALLE (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/16|. Hoy se cumple un año de tu partida al reino celestial, donde gozas del descanso eterno. El tiempo pasó tan rápido pero tu recuerdo está intacto en nuestros corazones, has dejado un vacío enorme con tu partida, pero nos fortalecemos con los momentos felices que vivimos y siempre vivirás en nuestros corazones. Su hija Fernanda, sus nietos, sus hermanos Marga, Roberto, Kika, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San Antonio de Padua. Ruegan oraciones en su memoria.

FLORES, FERNANDA DEL VALLE (POCHA) (q.e.p.d ) Falleció el 18/3/16|. Tu espíritu vive entre nosotros y mantiene unida a la familia que formaste, te amaremos por siempre. Tu hija Fernanda Aranda, hijo político Juan Zeballos, sus nietos Diego, Dayra y Nazarena, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la Capilla San Antonio de Padua, con motivo de cumplirse un año de su partida a la Casa del Señor.

HERRERA, ROBERTO ERNESTO (BETO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/17|. ¡Gracias por haber amado a tu familia! Que Dios te bendiga. Tu esposa María Cano, hijos Roberto, Cecilia y Andrea, hijos políticos Alejandra, nietos Ignacio, Milena, Emilia y Baltasar te recuerdan con amor e invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

HERRERA, ROBERTO ERNESTO (BETO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/17|. Yo soy la resurreción y la vida, el que cree en mí, aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Tus hermanos que nunca te olvidarán y tu hija Claudia, nietos y bisnieta invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia San Francisco al cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

LUZZI, OLGA (Mamila) (q.e.p.d) Falleció el 18/3/09|. Madrecita, es mucho más que una ausencia física, es un vacío, y el dolor del alma, que no pasa, en nuestra casa todo te recuerda y sé que tu alma no se marchó, tu alegría no se irá jamás. Sabemos, que estás en un lugar lleno de luz, donde todo es paz. Tú eres el ángel que ilumina nuestros corazones, dándonos fuerza para seguir adelante descansa en paz. Sus hijos, nietos, bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse ocho años de su fallecimiento.

OIENI, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Su esposa Leda, sus hijos Lucrecia ,Miguel y Mariela, nietos José, Nahir, Federico, Luisina y Valentina, su hna. Tina, sobrinos y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

ORELLANA, ALICIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Hace 9 días que partías a la Casa Celestial, dejando un gran vacío en nuestros corazones, que no dejan de llorar. Te extrañamos tanto que esperamos algún día volvernos a encontrar. Por siempre en nuestro recuerdo. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se realizará hoy en la parroquia Santa Rita a las 20 hs.

SAYAGO, MARCELA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/16|. Mamita querida: hoy hace un año de tu dolorasa partida, hay hermosos recuerdos guardados muy dentro de mí, has sido un ejemplo de lucha, fortaleza y coraje hasta el final y sin quejarte te fuiste con nuestro Padre Celestial. Sé que desde el cielo iluminas nuestro camino, elevamos una oración en tu memoria por tu eterno descanso. Sus hijos Ramón, Dalma, Agustín, Guadalupe Sayago y Ana Lucía Ibáñez Sayago y Omar Ibáñez invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Parroquia San José de Belgrano.

SISNERO, RAMÓN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/17|. Ojalá hubiera tenido más tiempo y disfrutado más ese último día. Solo me quedan los mejores recuerdos y sobre todo el amor que tenías por tus nietos. Hoy y siempre te extrañaré, desde donde estés sé que nos cuidarás. Descansa en paz, Su hija Cecilia, hijo político Robert y sus nietos Emilia y Octavio invitan al responso hoy en la capilla del cementerio Parque El Descanso (Yanda) a las 18 hs al cumplirse un mes de tu partida.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

CARRIZO DE ARGAÑARAZ, IRENE ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Nina querida que el Señor te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno. Tu esposo Luis, hijos, Martín Horacio, Ana Verónica, hijos políticos Miriam y Alejandro. Se rezará un responso en la parroquia Santa Rita a las 10.30 del día sabado.

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARGAÑARAZ, MARCELO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Su esposa Rosa, sus hijos Ariel, Silvio, María, sus nietos, hijos políticos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy a las 16 hs cementerio La Misericordia. Casa de duelo San Luis 218 (N) Bº San Martín La Banda.

ARGAÑARAZ, MARCELO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Su nieto Pablo y Johana participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, RAMÓN DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Su esposa Elda Norma Narváez, sus hijos Alejandro, Alejandra, José, Magali, h/p Natalia, Fabián, Fabiana, Gerardo y demás fliares, partic. Su fallec. Sus restos serán inhumados en el cemet. La Misericordia a hs 11 cas de duelo Av. Belgrano 532 sala nº 2. serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

CORONEL, RAMÓN DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. "Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia". Sabemos que es triste aceptar la partida de una persona a quien en vida hemos amado, compartido y mucho más cuando su presencia nos acompañó desde la mañana. Se dice que todos venimos a este mundo a cumplir una misión, la tuya cada mañana fue: recibir a los niños en el colegio, darles el primer saludo. Don Ramón lo recordaremos con aquella sonrisa que siempre llevaba en el rostro y con la alegría que iluminaba las mañanas. La representante Legal, Prof. Zulma Montenegro, Asesora Pedagógica, Prof. Nélida de Barco, Directivos, Docentes, no Docentes, personal administrativo y todos los compañeros y sobre todo los niños y adolescentes del Instituto Superior Mons. Jorge Gottau participan con mucho dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, RAMÓN DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Decir adiós es la prueba del cariño a alguien, porque, aunque el dolor es grande, el recuerdo de su presencia entre nosotros es perdurable. Gracias por ser parte de esta comunidad educativa que nunca se olvidará de ti, porque fuiste un ser humano maravilloso, un padre excelente, un hombre amigo, amoroso y un irremplazable esposo. Gracias por enseñarnos cada día a vivir con el corazón y con el alma. Desde la eternidad continúa cuidando a los niños. Directivos, docentes, no docentes y los niños del Nivel Primario, del Instituto Superior Mons. Jorge Gottau participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, RAMÓN DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Don Ramón: Nos despedimos de vos hasta nuestro próximo encuentro. Vivirás siempre en nuestros corazones. Podemos decir que siempre estarás aquí, tu presencia nos cuidará. Le damos las gracias a Dios por habernos permitido conocerte y disfrutarte tantos años. Desde la eternidad continúa cuidándonos. Directivos, docentes, no docentes y sobre todo los alumnos del Nivel Secundario del Instituto Superior Mons. Jorge Gottau participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, RAMÓN DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Directivos, personal docente y no docente y alumnitos del Jardín de Infantes Pequeñas Huellas del Instituto Superior Mons. Jorge Gottau participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

CORONEL, RAMÓN DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Sr. Gerardo Antenor Montenegro, Secretario de U.P.C.N., la Honorable Comisión Direc tiva de U.P.C.N. y personal de U.P.C.N. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GOLA, ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. "No lloren si me aman... Si conocieran el don de Dios y lo que es el cielo... Enjuguen su llanto y no lloren si me aman.. Su hermana Antonina y sus hijos Oscar, Daniel, Sandra, María José y Juan pablo, participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan al novenario de misa que se oficiará hoy a las 20,30 hs. en la parroquia Santiago, para rogar por el eterno descanso de su alma. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (Pety) (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Su hijo Sergio Martínez su hija pol. Soraya, nietos Maximiliano, Estefania, Marikena y bisnieto Vasti, part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. Jardin del Sol. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Sus sobrinos Amelia Salido y José Carmona, Fabio e Ivana Carmona, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Sus sobrinos Daniel Salido, Patricia Beltrán, Jimena y Ricardo; Mariana y Facundo, Carla, María José y Javier Salido, participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Sus sobrinos Marisa Salido, Víctor Osvaldo Carmona, Martín y Marina, Diego, Viviana, Pablo, Julieta y (Nacho) Ignacio Carmona, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Sus primos Alberto, Eduardo y Clara (a) Salido Pérez, y sus respectivas familias, despiden a la querida Petty con mucho afecto y cariño, y acompañan a su hijo Sergio y familia en este momento de dolor. Ruegan una oración en su memoria.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (Pety) (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. La Sociedad Argentina de Escritores Filial Santiago del Estero (S.A.D.E.) participa el fallecimiento de la querida escritora y prestigiosa socia de nuestra institución, cuyo trabajo literario e histórico a recuperado la vida social, educativa y cultural de la ciudad de La Banda. La recordaremos siempre como nuestra gran profesora en letras y por su profunda dedicación a la enseñanza y al bien de la institución de la escuela Normal José Benjamín Gorostiaga.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (Pety) (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Serenidad, ecuanimidad, justicia, amabilidad, afectuosidad, veracidad, son algunas de las virtudes de esta mujer que me honró con su amistad. Hoy, la despedimos con gran dolor, en mi nombre, Alicia Fernández de Polido y en el de mi familia, especialmente de sus ex alumnas de Literatura Rossana y Silvana Polido. Resignación y un abrazo a toda su familia. Que descanse en la paz del Señor.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (Pety) (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Tan segura como firme y solo Dios nos da esa garantía (Juan 11-25 y 26). La Promoción 1963 de la escuela Normal "Dr. José Benjamín Gorostiaga" participan con dolor la partida de su ex profesora.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (Pety) (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. "Yo soy el pan de la vida el que viene a mi no tendrá hambre y el que cree en mi nunca tendrá sed". Su ex alumna Gringa Gómez, su esposo José Santos, sus hijos María Verónica, José María, Rodrigo José, Ramiro José y sus respectivas familias participan con dolor su partida y acompañan en el dolor a su sobrina Susana Olivera.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. "Hay quienes dan con alegría y esa alegría es su compensación. Y hay quienes dan con dolor y ese dolor es su bautismo. Y hay quienes dan y no conocen el dolor de dar, ni buscan la alegría de dar, ni dan sabiendo de la virtud de dar. A través de las manos de tales seres habla Dios y, desde el fondo de sus ojos, Él sonríe sobre la tierra" K.G. Tu cofre nunca estuvo vacío queridísima Pety. Gracias por todo y por tanto. Prof. María Eva Ruiz, su hija María Belén Cantos y flía, participan con profundo dolor del fallecimiento de su inolvidable profesora, colega y amiga. Acompañan en esta dolorosa circunstancia a sus hijos Sergio y Soraya, nietos y bisnieta.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Querida Pety, dejaste marcada tu presencia en la querida Escuela Normal con tu sencillez, tu bonohomía, tu intelectualidad, tanto como alumna, compañera de clase y como autoridad y por muchas otras bellas cualidades. Te extrañaremos. La familia Giovanardi - Sepulveda se conmueve ante tu partida y acompaña en el dolor a toda la familia.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Elias O. González, su esposa Vella M. Russo, sus hijas Anavelia y Jorgelina, despiden con dolor a su querida amiga y ruegan a Dios dé resignación a su querido hijo y flia.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Miembros de la comisión directiva y socias de la Y.W.C.A. La Banda, participan el fallecimiento de la socia Prof. María de las Nieves Salido de Martínez, con profundo dolor y ruegan pronta resignación para su familia.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Querida Profe Pety, cada intervención tuya en mi vida dejó cariño y absoluta sabiduria, con el cariño de siempre Dra. Sibyl Olivera, Sibylita, Aixa, Felipe, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Querida Pety, siempre estarás presente en mi corazón y en mi memoria, como mi amiga, mujer motivadora de la cultura bandeña. Dra. Fernanda Acevedo de Olivera y sus hijos Claudia, Fito, Yoni y Sibyl, participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Isabel Leguizamón de Salido y sus hijas Mariné y flia., Analía y flia., Carolina y flia., Melina y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Gracias Sra. Pety por todas sus enseñanzas, sus consejos oportunos. Vivirás en nuestros recuerdos y en el afecto de todos los que la conocimos. El Departamento de Cs. Jurídicas y Contables (Nivel Secundario) de la Escuela Normal Sup. "Dr. José B. Gorostiaga" participa su fallecimiento y acompaña a sus familiares en estos tristes momentos. Ruega oraciones en su memoria.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Sara B. Navarrete de Hounau despide con profunda tristeza a una excelente profesional de la educación del Profesorado de Castellano, Literatura y Latín-Anexo a la Escuela Normal de Profesores "Manuel Belgrano" de nuestra ciudad. Quienes como alumnos, hemos aprendido de su metodología sencilla - no exenta de profundidad en los conceptos, para transmitir aspectos medulares de la Literatura Española, mantendremos vivo su recuerdo repitiendo para ella lo que es una verdad indiscutida en todos los órdenes de la vida: "Una gran Profesora no muere nunca, porque se repite en los seres que recogieron su siembra"; y así serán sus huellas. Coronó sus condiciones innatas para la docencia con una personalidad sencilla, alejada de los halagos, con una sonrisa de tranquilidad y dominio de si que imponían gran respeto a quienes la rodeaban. Querida Pety, ruego a Dios que te otorgue en el cielo la paz eterna, fruto de la dignidad y esfuerzo con que honraste tu profesión y tu persona.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Ana María Morales de Gorrini y flia., participan con pesar su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Fuiste arquetipo de la docente, no solamente por tu capacidad y formación itelectual, sino por tu permanente afán de estimular a tus alumnos a desarrollar un marcado sentido de responsabilidad al elegir sus valores y al expresar sus pensamientos. Tu voz baja, pausada, contándonos anécdotas familiares en nuestras reuniones cumpleañeras, quedarán por siempre. Descansa en paz Pety. Te extrañaremos siempre. Pepi Targas, Teresa Zanoni de Gionnoni.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. El Taller de Libre Expresión Musical desea rendirle homenaje a una amiga y colaboradora de esta expresion cultural. Acompañamos a sus familiares y elevamos unas plegarias.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Despido con pesar a una docente consagrada de vasto saber y excelente persona, que supo brindarse con generosidad y auténtica humildad, releo sus libros, que me regaló autografiados, y me solazo con sus evocaciones, en prosa correcta y simple de quienes estuvieron en su entorno, de los lugares en los que puso la vida, de los alumnos que siempre amo y nunca olvide. Acompaño a su familia y amigos en el dolor. Descansa en paz querida Pety. María Azucena Rivero.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. La tristeza ocupa el corazón de quienes tuvimos la dicha de conocerla. Fue una excelente persona y su recuerdo está vivo en nosotros. María Teresa Barraza de Salido, sus hijos Francisco (a), Carlos (a), Carolina D´Arcángelo y sus nietas Sofía y Carolina Salido D´Arcángelo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este triste momento a su hijo Sergio, a su hermano Antonio Francisco y demás familiares y elevan oraciones en su querida memoria.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. " Por esta casa paso haciendo la luz". La Comunidad educativa de la esc. Normal Sup. Dr. José B. Gorostiaga, despiden con agradecimiento y dolor a la ex vicerrectora: profesora Pety. Acompañamos a su hijo Sergio y su hija política nietos y bisnietos en este difícil momento. Elevamos oraciones para su eterno descanso.

SEGURA, NICANOR ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Su esposa Ofelia Hoyos sus hijos Nicanor y Nicolás part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. Jardín del Sol. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

VILDOZA, GABINO OSCAR EGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Mi querido hermano, miro al Cielo y no puedo creer que no estés con nosotros, miro la puerta y espero que llegues, Ahora sos mi angel. Tu hermana Teresa Vildoza, sobrinos Elva Romero, Raul, Mabel, Emilio, Miriam y Alejandra participan con profundo dolor su fallecimiento y pedimos al Señor cristiana resignacion para su flia. Sus restos fueron pultados en el cementerio de Clodomira.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

PAZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/15|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Su esposa Marta Alicia Figueroa, sus hijos Claudia Carina Paz Figueroa y Carlos Martín Paz Figueroa, sus nietos Lautaro, Rosario y Jazmín invitan a la misa que para rogar por su eterno descanso, se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse 2años de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CARRANZA, ROSA ERCILIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Su esposo Oscar Décima, sus hijos Adrián, Pelusa, nietos, Iara, Hernán, Sofía, Irian y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cemet. Termas de Rio de Hondo. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE. Tel. 162 Tel. 4219787.

CHÁVEZ, PASTOR UVENCE (ANANO) (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. El Presidente Interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo Arq. José Argentino Cambrini y demás Secretarios Técnicos y Personal, participan con profundo dolor el fallecimiento del tío del Sr. Dardo Omar Rivero, compañero de trabajo, dan sus condolencias y acompañan a la familia. Sus restos serán velados en la localidad de Laprida, Dpto. Frías.