"Si el modelo de liderazgo sindical es Baradel no hay crecimiento económico"

Fotos CRÍTICO.Sanz pidió a la dirigencia política y sindical "coraje" y "compromiso patriótico".

19/03/2017 -

El ex senador radical y fundador de Cambiemos, Ernesto Sanz, cuestionó a la dirigencia "política, sindical y empresarial" que "no se anima a transitar el camino de la transformación" propuesta por el gobierno de Mauricio Macri, les pidió "coraje" y "compromiso patriótico", lamentó que existan en Argentina "simples dirigencias" en lugar de "liderazgos", y puso como ejemplos negativos al titular de Suteba, Roberto Baradel y a la dirigente social Milagro Sala.

"Si el modelo de liderazgo sindical es Baradel y el prototipo de la lider social es Milagro Sala, no hay crecimiento económico que nos saque adelante", consideró y lamentó que el gobierno "esté solo en la pelea de transformar el país".

"Argentina está transformando su modelo populista en un modelo distinto, democrático y republicano, pero necesita de mucha gente que acompañe", afirmó Sanz tras admitir que siente "desazón" porque a nivel dirigencial "el gobierno está solo en la lucha por sacar adelante la Argentina".

Consultado por la situación de conflictividad social y los próximos paros generales anunciados para el 30 de marzo por las dos CTA, y para el 6 de abril por el triunvirato de la CGT, Sanz respondió que estos últimos "en privado dicen que es un paro racional" y lamentó que existan "minorías que quieren voltear al gobierno".

"Hay dirigentes que cuanto peor mejor, y todos los palos son pasos en procura de algo. No quieren que siga gobernando, transformado y produzca cambios porque si avanza se perjudican ellos", dijo Sanz.

Sobre la posible responsabilidad de Cristina Fernández, entre los que impulsan la caída de Mauricio Macri, el dirigente sostuvo que "el kirchnerismo es el principal perjudicado" en este momento porque "tenemos un nuevo relacionamiento en el mundo, porque a causa de un gobierno que no son ellos no pueden usar el Estado como se les antoja y como no pueden desplazarlo democráticamente, lo hacen en cualquier espacio".