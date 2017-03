La Copa TIC completa la fase regular

19/03/2017 -

En Defensores y Almirante Brown se completará hoy la última fecha de la fase regular de la Copa TIC, que organizaba la AFAB y que continuará con el Súper 8. La programación es la siguiente: en Defensores del Sud, a las 19, Villa Mercedes vs. Quimsa; en Almirante Brown, a las 11.30, Parque América vs. Veteranos; 14, Almirante Brown B vs. Parque América; 15.15, Belgrano vs. Patagonia; 16.45, Huracán vs. Central Córdoba (por TV); 18, Regatas vs. Defensores del Sud; 19.15, Coronel Borges vs. Club Huaico Hondo.