Guillermo: "Tomamos malas decisiones"

Fotos MOMENTO. Guillermo Barros Schelotto puntualizó los errores cometidos en los goles de Talleres.

20/03/2017 -

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Shelotto, se mostró más crítico con su equipo que de costumbre y puso el foco en las fallas defensivas que terminaron con los goles de Talleres de Córdoba.

"Creo que tomamos malas decisiones. Faltaban 30 segundos en el primer tiempo y jugamos a dividir la pelota donde la dividimos. Y en el otro gol, también se podía haber solucionado de otra manera. Tomamos malas decisiones en jugadas particulares, nos marcaron dos goles y no pudimos llegar al empate". Y no paró: "Tomamos mal las decisiones fáciles".

A su vez, el "Mellizo" declaró: "Creo que Talleres en 90 minutos tuvo cuatro tiros al arco, al principio la de Reynoso que tapa Rossi, los dos goles claramente errores nuestros en toma de decisiones y una jugada en el segundo tiempo con un centro atrás. En la posesión la mayor parte la tuvimos nosotros, en el mano a mano fuimos claramente mejor, pero resolvimos mal algunas situaciones y perdimos".

A continuación, Guillermo se refirió a la mano de Komar dentro del área, que no fue sancionada por el juez. "¿El penal? Estaba lejos de la jugada, en el campo de juego me dejé llevar por el grito de los jugadores y el pedido de la gente. Cuando uno lo analiza es penal, pero el árbitro se equivoca a veces a favor y otras en contra. Creo ciento por ciento en la honestidad de quien nos dirigió, y están todos capacitados. Se equivocarán como se equivoca un entrenador".

Boca no tiene penales a favor desde hace un año, y respecto a eso, declaró: "Ya van a venir".

"Me voy preocupado por el resultado, no por el juego del equipo. El resultado tiene una importancia muy grande. Perdimos. Tengo la preocupación de tener una oportunidad linda de escaparnos de los que vienen atrás y no la aprovechamos. Dejamos pasar una linda chance", dijo.

Por último, Guillermo expresó: "En cuanto al juego tuvimos más la pelota que el rival, no es que lo dominamos, ellos intentaron manejar la pelota. Nosotros fuimos más peligrosos. No pasó por el juego la derrota, sino por otro lado. No vi mal al equipo, nos faltó tener un poco más claro el último pase, ubicarnos mejor en el área. El equipo jugó bien, le faltó velocidad de Ricky, la habilidad, pero lo hicimos bien", cerró.