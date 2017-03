Ingresa en la recta final plazo para presentar impuesto

Fotos AFIP. El trámite es obligatorio para contribuyentes alcanzados.

El vencimiento del plazo para la información que tienen que brindar los empleados y los jubilados por el impuesto a las Ganancias vence el 31 de marzo y la liquidación anual que deben confeccionar las empresas, por el cierre del 2016, vencerá el próximo 30 de abril.

Ambas partes tienen que hacer el trámite obligatoriamente desde la página Web de la Afip, pese a que muchos empleados y jubilados no se encuentren preparados para cumplir con esa tarea.

En este caso, el desconocimiento tiene su costo, porque aquellos que no cumplan con este trámite, por no contar con la ayuda de algún experto en tareas informáticas, obtendrán como resultado el tener que pagar más de Impuesto a las Ganancias.

La reglamentación establece que el saldo adeudado como consecuencia de posibles errores e incumplimientos debe ser ingresado por el empleado, debiendo inscribirse previamente ante la Afip.

Por otro lado, se exime al empleador de comprobar la veracidad de la información que brinda el empleado, porque los datos se presentan en carácter de declaración jurada.

Para el cierre del año fiscal 2016, no influyen las modificaciones realizadas este año en el impuesto (alquileres, horas extras, etc.), a través de la ley 27.346. En cuanto a los aguinaldos, los que calificaron como cumplidores e hicieron el trámite de la exclusión para el primer SAC del 2016, ese importe no se considerará en el cálculo.