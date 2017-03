"El juicio político no es la forma de remover a Gils Carbó"

Fotos CONDENA. "Apretar jueces fue una política del Gobierno anterior que se verificó en numerosas situaciones".

El ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó que "el juicio político no es la forma de remoción para (Alejandra) Gils Carbó", al considerar que un proceso de destitución de la procuradora general de la Nación "es de algún modo una ley inconstitucional’ porque ‘asigna procesos de remoción que no están previstos constitucionalmente’.

Por otra parte, sostuvo que "apretar jueces fue una política del Gobierno anterior que se verificó en numerosas situaciones".

"Hay un proceso de juicio político en el Congreso, (pero) yo creo que igual el juicio político no es la forma de remoción porque es una ley de algún modo inconstitucional que asigna procesos de remoción que no están previstos constitucionalmente," explicó el ministro en una entrevista exclusiva que publicó el diario El Tribuno de Salta.

Acerca del "apriete" a la Justicia del Gobierno kirchnerista, remarcó que "se verificó en numerosas situaciones, incluso en proyectos de ley y distintas acciones".

Garavano adujo que "en el caso del juicio político para la procuradora se pudo haber incluido eso en la reforma constitucional y no se hizo."

"Pero más allá de eso está en manos del Congreso, tanto el juicio político como la Comisión Bicameral de Seguimiento como la posibilidad de modificar la ley de Ministerio Público que para nosotros sigue siendo muy importante para poder avanzar en una reforma del sistema de Justicia Penal," detalló.

El ministro rechazó que sea un ejemplo de ‘debilidad’ el no haber destituido a Gils Carbó, al sostener que la actitud del gobierno "es una muestra de respeto por las instituciones".

"Es interesante como a veces se da esta distinción. Generalmente a nosotros nos critican por no poder echar a la procuradora y a veces por no intervenir en la Justicia, que son las dos cosas que no corresponde que hagamos", puntualizó.

El ministro de Justicia insistió en que "no es una debilidad sino una fortaleza del Gobierno el hecho de que se respeten las instituciones más allá de las críticas profundas que tenemos hacia la procuradora".