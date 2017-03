Para un oficial tucumano es "un verdadero problema"

20/03/2017 -

El subcomisario Jorge Luján expresó que el fenómeno de la familias que se dedican a la venta de drogas se transformó en un verdadero problema porque los líderes de las organizaciones narcos eluden el accionar de la Justicia. "Con este mecanismo ellos nunca tienen la droga en su poder. Eligen a las personas para que las vendan teniendo en cuenta que por sus condiciones podrán cumplir con arrestos domiciliarios o serán eximidos de prisión", explicó.

En los pasillos de los Tribunales Federales saben que están ante un problema. "Esta actividad va creciendo cada vez más. Estamos sobrepasados y tampoco podemos ir por todos los quioscos", destacó un funcionario judicial.

Molina sostuvo que la gente que atiende los quioscos de las personas no temen ser descubiertas. "En realidad me parece que no tienen miedo porque no saben los riesgos que están corriendo y, mucho menos, que están cometiendo un delito. Además hay otro detalle: ya hay al menos una generación que creció en barrios donde es más fácil comprar cocaína que pan. Están totalmente familiarizados con esa realidad y por eso no se asustan", destacó en la charla con La Gaceta.