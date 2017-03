Tecnofobia y tecnolatría

Hoy 22:12 - ¡Buen día! Si miramos desapasionadamente la historia de la técnica, hay una constante que raramente se exceptúa: ante cualquier innovación tecnológica, la primera reacción de la mayoría es el rechazo, o por lo menos el clásico “no va a funcionar”. Es normal: todo adelanto involucra un cambio de actitudes que hasta ese momento eran pacíficamente vividas. Aunque hoy sigue teniendo en vigencia la constante señalada, existe igualmente el peligro inverso: la exaltación de la técnica más allá de lo conveniente. Eitel H. Lauría, en una interesante nota (‘La divulgación científica y tecnológica’), denomina a los extremos con dos palabras que lo dicen todo. No viene mal repasar algunos de sus conceptos: “Esta ambivalencia de la tecnología tiene en la opinión pública efectos opuestos, aunque igualmente negativos: la tecnolatría y la tecnofobia. Unos endiosan a la tecnología, olvidando su naturaleza instrumental y subordinada, y otros consideran a sus realizaciones, auténtica expresiones de la creatividad humana, funestos cachivaches. Es evidente que, como de costumbre, las actitudes extremas son miopes, nocivas y profundizan sus problemas. No debemos equivocarnos: las tragedias de la humanidad tienen su origen en las ideologías dogmáticas, los egoísmos desenfrenados, los regímenes despóticos y los populismos demagógicos, no en la ciencia y en la tecnología. Para conjurar los supuestos demonios científicos y tecnológicos solo queda el camino de la educación y el esclarecimiento. Es necesario enseñar y difundir el conjunto relativamente reducido de principios y esquemas conceptuales que sirven de fundamento al calidoscópico mundo de la ciencia y de la tecnología. Comprender sus valores intrínsecos, sus limitaciones y sus interacciones con otras áreas de la cultura y de la economía constituye la clave para disipar temores. Y, también, para facilitar la obtención de una pacífica y próspera convivencia entre los hombres y la vigencia plena de la democracia”.