Carrió: "Voy a pedir el juicio político a Lorenzetti"

21/03/2017 -

La diputada por el CC-ARI y una de las fundadoras de Cambiemos, Elisa Carrió, adelantó que pedirá juicio político para el presidente de la Suprema Corte, Ricardo Lorenzetti, "por entre 10 o 15 delitos".

"Voy a pedir el juicio político al Presidente de la Corte", dijo. Así, la legisladora reiteró así lo que ya había adelantado hace dos semanas en la Feria Expoagro, cuando adelantó que el pedido llegaría "después de Pascuas".

En esa oportunidad dijo además que "no hay Presidente que me haga prorrogar esto", en referencia a las supuestas presiones que había recibido en otras oportunidades para frenar avances contra Lorenzetti, que siempre se mostró cercano al kirchnerismo.

Carrió fustigó también la protesta docente y dijo que "hay un sindicalismo extorsivo que está destruyendo la escuela pública. La protección a la huelga es que la persona no puede ser despedida, pero no supone nunca el pago de servicios no prestados", señaló.

"Le digo a los maestros que tenemos que hacer un esfuerzo por la escuela pública. Hay un sindicalismo extorsivo que está destruyendo la escuela pública", sostuvo Carrió.