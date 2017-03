Indagan hoy a Musa Azar Curi por seis casos de secuestros y torturas

21/03/2017 -

El exjefe de los grupos de tareas locales represivos, Musa Azar Curi, será indagado hoy en el Juzgado Federal local por seis nuevas causas en las que se investigan presuntos delitos de lesa humanidad. Azar Curi, sobre quien pesan cuatro condenas a prisión perpetua (tres por delitos de lesa humanidad y una cuarta por crímenes en tiempo de democracia), será interrogado por las privaciones ilegítimas de la libertad (secuestro) y tormentos. Estos delitos fueron denunciados por seis civiles, hombres y mujeres, según indicaron calificadas fuentes judiciales. Estos hechos ocurrieron en la provincia en la década del 70, cuando se aplicó el terrorismo de Estado que incluyó persecución, secuestros, torturas y homicidios. Se estima que la indagatoria comenzará a las 9 en el Juzgado Federal, adonde Azar Curi será trasladado desde la Cárcel Federal de Colonia Pinto donde purga sus condenas. Estas causas son las denominadas residuales porque no llegaron a juicio junto con el grupo de casos que engrosaron las Megacausas Uno, Dos y Tres (las primeras ya finalizaron con condena, en tanto la última fue suspendida y se encuentra en trámite de integrar un tribunal para iniciar nuevamente las audiencias). También serán indagados por estos casos (aunque no en su totalidad como el ex jerarca represor) los expolicías Tomás Garbi (segundo de Azar Curi en la DIP), Ramiro López Veloso, y Juan Bustamante. Todos ellos cumplieron funciones en el desaparecido Departamento de Informaciones Policiales (DIP) o "Side" santiagueña, que funcionó como centro clandestino de detención. Además, será indagado el exmilitar Ramón Warfi Herrera, quien fue jefe de la Policía provincial durante parte de la dictadura, imputado en una de estas seis causas que son impulsadas por el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Indiana Garzón, fiscal general ante el Tribunal Oral Federal. Se prevé que las indagatorias se realicen a lo largo del mes y concluyan a principios de abril.