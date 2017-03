Caso Grassi: "Fue un enorme alivio después de tanta espera y tensión"

Fotos Juan Pablo Gallego, abogado de las víctimas.

21/03/2017 -

Tras conocerse este martes la confirmación de la sentencia de Julio César Grassi a 15 años de prisión por ser autor de los delitos de "abuso sexual agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y guarda del menor-víctima", y "corrupción de menores agravada por su condición de encargado de la educación y de la guarda, cometidos en perjuicio de O.A.A", una de las primeras voces en escucharse fue la del abogado querellante de la causa, Juan Pablo Gallego.

"Hemos podido obtener la condena definitiva respecto de una de las personas con mayor poder de la Argentina. Sostuvimos con firmeza la acusación. Les creí a las víctimas y ellos confiaron en mí. Esto se ve coronado con una sentencia irreversible que lo transforma en un pedófilo que debe cumplir los 15 años" expresó a los medios.

El letrado, informó que lo primero que hizo fue comunicarse con las víctimas para darles la buena noticia: "La valentía con la cual afrontaron la acusación imponía que lo hiciera. Fue un enorme alivio después de tanta espera y tensión", dijo.

Respecto al cura, Gallego no se guardó nada: "Grassi destruyó la vida de jóvenes que estaban bajo su cuidado. Pero esto es sentencia definitiva. Los cinco ministros de la Corte determinaron definitivamente su culpabilidad. A partir de este fallo no hay más dudas, acá no hay más complot ni ataques a las víctimas. Acá hay un cura pedófilo que en forma definitiva está condenado y que debe ser expulsado de la Iglesia".

El abogado de las víctimas advirtió sobre el poder que tendría Grassi y cómo lo hizo pesar estos años. "Sabemos que Grassi no es una persona común, es una persona con un enorme poder. Tuvo 25 defensores", a lo que agregó que, "se ha animado a amenazar a cuanta persona se le ha ocurrido. Todas sus hipótesis sobre complot han quedado reducidas a la nada. Con nuestro trabajo hemos logrado mostrar largamente su culpabilidad", sostuvo visiblemente conforme.

Por otra parte, indicó de qué manera debería actuar la Iglesia ahora que la sentencia es definitiva: "Tiene que ser reducido a laico conforme a los protocolos del Vaticano. No puede continuar como sacerdote, sería una enorme señal que el Papa debería dar y esto debería dar alivio a las víctimas. Es un gran delincuente que no honró la institución", sentenció.