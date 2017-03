Defensores de Sud busca protagonismo en el cestobol infantil

22/03/2017 - El Club Defensores del Sud sigue creciendo institucionalmente y para esta temporada con la incorporación de Marcia González, busca tomar protagonismo en el cestobol infantil. La reconocida jugadora, hoy en rol de entrenadora, será la responsable de las categorías Mini e Infantiles, las que se preparan para competir en los torneos que organiza la federación. “Nosotros no solo buscamos formar buenas jugadoras, sino personas de bien”, fueron las primeras palabras de González en diálogo con EL LIBERAL. “Defensores es un club que hace poco tiempo anexó el cesto a su institución, pero la meta es crecer en conjunto”, acompañó. A su vez, la entrenadora remarcó que su proyecto comenzó hace pocas semanas, por lo que aún trabaja con un grupo reducido. “En la categoría Mini, hasta el momento contamos con la presencia de diez jugadoras. En Infantiles recibimos a un grupo reducido de seis jugadoras. Cabe recordar que todas ellas, hace pocos días que se están reintegrando”, detalló. “A las categorías Mini, la comprenden jugadoras que van desde los 6 hasta los 11 años. Las infantiles la comprenden chicas de 12 y 13 años. Por suerte me encontré con un buen grupo, siempre predispuestas al trabajo. Eso es algo que me favorece mucho”, completó. Seguido, la ganadora de un Olimpia de Plata en el 2008 reconoció que la meta del grupo es ir mejorando día a día. “Las chicas aún no tienen un nivel de juego alto. Nuestra misión es ir mejorando en el día a día tanto desde lo táctico como en lo físico. Nuestra meta es superarnos siempre para llegar lo más arriba posible”, remarcó. Luego, detalló que su equipo participará en todos los torneos que organiza la federación. “El calendario se armó con tres torneos: Apertura, Clausura y Anual. El primero de ellos se iniciará en los primeros días de abril. Este primer torneo nos marcará qué nos falta y dónde debemos mejorar”. Por último, González reveló cómo toma este desafío e invita a seguir sumándose al proyecto. “En lo personal, me causó una sorpresa grande que me hayan convocado para ser la entrenadora de estas categorías. Es una experiencia increíble, un desafío grande”, mencionó. “Las prácticas en el club son los días lunes, miércoles y viernes, de 18.30 a 20”, finalizó. 