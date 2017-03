Fotos Preocupa a empleados de comercio situación por despidos en el sector

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio local, Víctor Paz, expresó su preocupación por la situación de la actividad a nivel local a la vez que señaló que durante los primeros meses del año, hubo despidos en el sector.

"La sensación que tenemos es que hemos tenido despidos, en especial en los meses de enero y febrero esto ha sido palpable, gente que los habían tomado en noviembre, diciembre y enero y luego han quedado sin trabajo, además de la gente que estaba en negro", señaló el titular del sindicato.

El dirigente mostró su preocupación por la situación actual. "Hay una política del Gobierno nacional que está ocasionando toda esta situación. No hay reactivación, no hay un gran movimiento desde la Nación de la obra pública y esto se nota porque ese sector es el que gasta en Santiago y en el comercio".

Señaló que "hay un flujo de dinero que no está ingresando a la provincia por estos sectores y esto ocasiona un déficit en los comercios, una caída en las ventas no de un rubro en particular sino en todo el comercio, al que le ha caído una barbaridad la venta".

Puntualizó en este sentido que "está latente la preocupación por lo que pueda pasar hacia adelante, porque además uno que recorre las calles observa que hay varios negocios que han cerrado, locales que están en liquidación por cierre y no es que ponen un cartel por traslado sino que directamente están cerrando".

El dirigente agregó que "hay locales aunque sean pequeños negocios que tienen al menos un empleado y esto es lo que nos preocupa que hasta esos comercios pequeños están en problemas por la falta de reactivación que se vive ya desde hace un año".

En cuanto al feriado del viernes, señaló que "no se trabaja porque es un feriado nacional. Vamos a salir con inspectores de la Secretaría de Trabajo para ver quiénes estén trabajando, cumplan el pago doble posterior como debe ser en un día feriado".