La 59 y Aesya animarán un atrapante duelo en la zona B del Apertura

24/03/2017 - La Liga de Profesionales Fepuse hará disputar mañana la segunda fecha del Torneo Apertura 2017, reservado para equipos de la categoría Libres. Por la zona B, La 59 y Aesya protagonizarán uno de los duelos más esperados de esta jornada ya que se trata de un cotejo que despertó grandes expectativas entre sus seguidores. Los partidos del primer turno están programados para las 15.30, con 30 minutos de tolerancia, mientras que los cotejos del segundo turno arrancarán a las 17.30 y no tendrán tolerancia. El programa de la segunda fecha es el que se detalla a continuación: En Abogados (Cancha Nº 2): Deportivo Cristal vs. La Gloriosa FC y Nápoli vs. Valencia FC. En Alumni: El Depor vs. Hampones y CA Deca vs. Halcones. En Iosep (Cancha Nº 1): La 59 vs. Aesya y Abogados Topos vs. Lex Doctor. En Ciencias Económicas: Norcen Night vs. Intocables y Contadores Juniors vs. La Reserva. En Los Cardozo: La Pachanga vs. Chelsea FC y Ramón Carrillo vs. Kinesiólogos. En Pichones: La Eskina FC vs. Nueva Chicago y Metalúrgica Dorrego vs. Abogados Cat. Tras la disputa de la primera fecha, las tablas de posiciones quedaron así: Zona A: La Pachanga, Lex Doctor y Nueva Chicago 3 puntos; La Eskina FC, Abogados Cat, Hampones, Intocables, Chelsea FC y Metalúrgica Dorrego 1; Abogados Topos, Norcen Night y El Depor 0. Zona B: Valencia FC, Halcones, CA Deca, La Gloriosa FC 3; Aesya y La Reserva FC 1; Contadores Juniors, Kinesiólogos, Deportivo Cristal, La 59, Nápoli y Ramón Carrillo 0. l||