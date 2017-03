Hebe de Bonafini calificó a Estela de Carlotto de "traidora"

Fotos Hebe de Bonafini

Con un encendido discurso, Hebe de Bonafini trató de "traidora" a Estela de Carlotto y generó polémica en las redes sociales. Aparentemente, no está de acuerdo con el acuerdo firmado con María Eugenia Vidal.

"Quiero hablar un poco de traiciones y entregas. Estela de Carlotto firmó un convenio con Vidal, una asesina, una mujer que está matando de hambre a un montón de gente, que lleva comida podrida a los chicos a los comedores, no sé qué cabeza tienen para negociar con ella", aseguró Bonafini.

Y agregó: "Para nosotros el gobierno completo es nuestro enemigo, no hay ninguno que se salve. No nos parecemos, no queremos que nos digan 'abuelas', somos madres, madres de todos, de ustedes también".

"Las Madres no somos más un organismo de derechos humanos, porque hay muchos vendidos. Somos una organización política, ahora sí con un partido, porque nuestro partido es el kirchnerismo", concluyó.