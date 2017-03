Senador Zamora: "Queremos que al país le vaya bien"

Fotos El Senador Zamora en el Fórum

El senador Gerardo Zamora estuvo presente en los actos oficiales por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que se realizó en el Fórum, y tras el mismo dialogó con la prensa.

Entre otras cosas se refirió a las próximas elecciones: "Nuestra fuerza política es un proyecto provincial, pero no somos ajenos a lo que pasa en el país, y más allá del posicionamiento político que podamos tener, queremos que al país le vaya bien, no somo una oposición destructiva ni especulatia en términos electorales."

"Un día como este nos tiene que hacer reflexionar, para que nos comprometamos que la democracia, en térinos de referencia política, de decisiones de Estado, nunca sean especulativas, y siempre sean en consolidación de la democracia, y en un país al que si no le va bien, no le va bien a ninguna de las provincias.", remarcó sobre la fecha que se conmemora hoy.

Sobre la economía del pais dijo que "no está bien, se ha generado una caída del consumo, una suba de precios, por lo tanto el poder adquisitivo, y esperemos que se revierta esto, y lo más importante de esto es el éxito, que ya no haya gente por debajo de la línea de la pobreza, que haya trabajo, estabilidad labroal, que la industria nacional no siga cayendo, que el desarrollo económico sea más amplio, más federal, que sean inclusivas las políticas económicas."