Los poderes del Estado y entidades civiles firmaron acta en defensa de los DD.HH.

25/03/2017 -

Bajo la consigna "Más presentes que nunca", se realizó el acto oficial por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, en el salón principal del Fórum Centro de Convenciones, presidido por el vicegobernador de la provincia José Emilio Neder, y que contó con la presencia del vicepresidente del Senado de la Nación, Dr. Gerardo Zamora. También estuvieron el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Sebastián Argibay; el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Dr. Ricardo Daives; el secretario de Derechos Humanos, Prof. Hugo Figueroa; el secretario general de la CGT Regional Santiago del Estero, José Gómez; y referentes de organizaciones por los Derechos Humanos, funcionarios provinciales, instituciones civiles y familiares de desaparecidos. Acta compromiso Durante el acto se firmó el acta compromiso suscripta entre instituciones civiles y los tres poderes del Estado para la defensa de los Derechos Humanos, la Memoria, la Verdad y la Justicia. Suscribieron el documento el vicegobernador Neder, Argibay, Daives, José Gómez y en representación de los municipios el jefe comunal de Frías, Luis Lecouna. El documento fija tres puntos clave: repudiar "todo tipo de autoritarismo", auspiciar "la defensa permanente del estado de derecho y de las políticas de Estado que garantizan la plena vigencia y protección de los derechos humanos"; y "defender y profundizar las políticas de memoria, verdad y justicia y la democracia". También se realizó un homenaje a Pedro Núñez, dirigente gremial fallecido recientemente, quien tuviera un destacado rol como militante y como secretario de Derechos Humanos de la CGT santiagueña, y se proyectó un video alusivo a la conmemoración, editado por la Secretaría de Derechos Humanos. Discursos El secretario de Derechos Humanos, Hugo Figueroa, criticó la postura del Gobierno nacional con relación a los DD.HH. "En los últimos 15 meses la Memoria ha venido soportando expresiones de negación. Primero le dijeron que el feriado del 24 de marzo no era inamovible, también quisieron reimplantar la teoría de los dos demonios, y que no era correcta la cifra de 30.000 desaparecidos", reflejó. "Esa memor ia cas t igada hoy por decisiones de este Entre los fundamentos del acta acuerdo que se firmó ayer en el Fórum, se expresa que a 41 años del golpe militar, los organismos oficiales y civiles reafirman el "compromiso en la defensa de la institucionalidad democrática y las políticas de derechos humanos logradas y conquistadas en estos 33 años de democracia, que tanto esfuerzo han significado para el conjunto del pueblo argentino, respaldando la inquebrantable lucha de los organismos de derechos humanos y de las organizaciones sociales, que nunca claudicaron en sus reclamos de memoria, verdad y justicia". Luego de los logros de las políticas de Estado adoptadas en el país, se menciona que "en nuestra provincia, desde la década pasada se han tomado decisiones fundamentales tendientes a fortalecer, ampliar y garantizar las políticas de derechos humanos". "Políticas que fueron un eje transversal de la gestión de gobierno en sus distintos poderes, no sólo acompañando el proceso de memoria, verdad y justicia, sino también modificando sustancialmente la normativa jurídica relacionada con los derechos humanos en temáticas primordiales en el ámbito provincial", agrega. Por último, el compromiso se fundamenta "ante expresiones de banalización del pasado reciente, que pretende poner en duda el plan sistemático de represión y de los 30.000 detenidos desaparecidos que el terrorismo de Estado produjo a través de secuestros, torturas y asesinatos, configurando delitos de lesa humanidad de los que el Estado mismo debe responsabilizarse".l Alcances del acuerdo firmado en el Fórum momento político nacional, es porque se trata de que no haya nadie en las calles que cuestione al modelo económico que se implanta, y que implica un país para pocos con una exclusión para muchos a través de un proyecto de concentración de la riqueza". El vicegobernador Neder transmitió "la adhesión y el acompañamiento de la gobernadora de la provincia, Dra. Claudia de Zamora, quien por cuestiones de agenda no pudo estar presente en esta oportunidad", y subrayó que "la memoria está intacta y en el corazón abierto de cada uno de nosotros siempre flameará el pañuelo blanco de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo para reivindicar a cada una de las víctimas. 30.000 desaparecidos no es un número, es el dolor de millones de argentinos, es el recuerdo de un pasado doloroso que no puede volver a repetirse, es la angustia de nuestras madres y abuelas". "Reivindicamos el Juicio a las Juntas promovido por el expresidente Raúl Alfonsín; la política de derechos humanos implementada por el expresidente Néstor Kirchner; el compromiso del Gobierno de Santiago del Estero, que desde 2005 a través de la gobernación del Dr. Gerardo Zamora y actualmente de la Dra. Claudia de Zamora, continúa llevando adelante políticas y acciones concretas relacionadas con la memoria", amplió. Finalmente, el vicegobernador dijo que se quiere "mantener vivos en la reflexión y en la memoria, los terribles acontecimientos producidos en la última dictadura militar, no para vivir con la mirada en el pasado, sino para tener presente lo sucedido y seguir asumiendo el compromiso de no dar ni un paso atrás. A luchar siempre para que la verdad y la justicia estén presentes".