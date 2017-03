Fotos MOTIVADO. Sequeira, que fue titular durante los amistosos de pretemporada, hará su debut en el año mañana tras dejar atrás un desgarro. Está a full.

25/03/2017 -

Tras desgarrarse el isquiotibial izquierdo el pasado 2 de marzo, en una práctica previa al reinicio de la B Nacional, Leonardo Sequeira ya está listo para volver. De hecho, será titular mañana cuando, desde las 18.30, Central Córdoba reciba a Ferro Carril Oeste, por la 24ª fecha.

"Me siento bien, es cuestión de agarrar rápido el ritmo que creo que lo voy a hacer. Gracias a Dios pudimos trabajar bien con los dos profes, Ricardo, Matías y el kinesiólogo, y pudimos sacar esto adelante y volver de la mejor manera", le contó ayer el delantero a EL LIBERAL, tras la práctica del equipo que dirige Gustavo Coleoni.

"Estoy con muchísima ansiedad de poder estar ahí para ayudar a mis compañeros y dar lo mejor de mí. Con muchísimas ganas también porque va a ser mi primer partido oficial del año y ojalá salga todo de la mejor manera", agregó.

Al hacer un balance de cómo vio desde afuera al Ferro en estos dos partidos en casa, el ex Agua y Energía dijo: "Lo vi bien, como siempre muy sacrificado. Corre siempre y está presionando siempre en busca del balón, va siempre para adelante. Con Flandria no pudimos ganar, tuvimos situaciones pero no pudimos convertir. Y después contra All Boys gracias a Dios se nos dio, tuvimos un buen partido, más en el segundo tiempo donde creo que tuvimos un poco más la pelota y estuvimos más punzantes a la hora de definir. Veo un equipo tranquilo, con muchas ganas de salir de esta situación y de salir a buscar una victoria el domingo".

Sequeira cree que ingresará mañana en un equipo "un poco más tranquilo porque necesitábamos este triunfo, lo veníamos buscando hace bastante. Ahora tenemos que aprovechar el envión anímico que tenemos para poder volver a ganar el domingo que sería algo muy lindo".

"Las ganas están siempre, pero a veces salen las cosas y a veces no. Nos hacía falta este triunfo para poder soltarnos y jugar más tranquilos, pero siempre con la responsabilidad de que hay que obtener un buen resultado y más en casa", agregó.

Propuesta rival

El delantero cree que Ferro mañana vendrá a buscar el partido, tal como lo hizo All Boys. "Ferro es un equipo grande de la categoría, creo que va a venir a salir a buscar el partido desde el primer minuto y nosotros haremos lo mismo como siempre en nuestra casa para poder obtener un buen resultado y seguir con esta racha", opinó.

Al recordar el partido de la primera fecha, en el que el elenco de Caballito se impuso por 4 a 3, manifestó: "Puede ser una revancha, pero eso ya pasó. Estamos con la mente puesta en que tenemos que obtener un buen resultado para seguir sumando".

Sequeira mañana jugará de delantero, su puesto natural, luego de jugar mucho tiempo como volante. "Desde que llegó Gustavo, y cuando estaba Marcelo (Fuentes) también, si bien jugaba por afuera, siempre era más atacar que defender. Si me necesita que juegue adelante o de volante lo voy a hacer porque me siento bien y capacitado para hacerlo, y más si es para ayudar al equipo", sostuvo al respecto.

Por último, habló de la clasificación a la Copa Argentina: "Es algo muy lindo para la institución jugarla, más en estas instancias

Pero ahora estamos enfocados en ir partido a partido, primero viene Ferro y después Almagro".