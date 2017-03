Tercera fecha de las formativas

25/03/2017 -

La Comisión Provincial de Minibásquet programó para hoy la tercera fecha del torneo de las divisiones formativas, que lleva el nombre de Campeones Argentinos Cadetes 1984.

La programación de partidos es la siguiente: desde las 10, Jorge Newbery vs. Independiente, Huracán vs. Olímpico y Red Star vs. Villa Mercedes; desde las 15, Sportivo Colón vs. Quimsa, Tiro Federal vs. Belgrano y Normal Banda vs. Juventud.

Para el lunes quedaron los partidos entre Contadores y Huracán, en las categorías Mini (a las 19) y Preinfantiles (20).