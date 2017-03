Fotos Una textil adelantó vacaciones a sus empleados y cerró su planta una empresa frutícola

25/03/2017 -

El secretario de la Asociación Obrera Textil de Catamarca, Jorge González, advirtió sobre la gravedad de la situación que atraviesan las empresas de ese sector en la provincia e indicó que "no se está vendiendo absolutamente nada". En diálogo con la agencia Télam, González aseguró que la empresa Alpargatas resolvió ahora que "los 290 empleados hagan uso de sus vacaciones por el término de catorce días a partir del 1 de mayo". Esta decisión se suma así a la ya adoptada a principios de febrero pasado, cuando la compañía, debido a "la crítica situación económica de las plantas fabriles", suspendió sus actividades todos los domingos de ese mes y de marzo. "Lo que pasa en Catamarca está pasando en todo el país; desgraciadamente esto no tiene visos de solución y todo los días la situación se agrava más", aseveró el titular de la AOT en la provincia. Además, afirmó que, desde el año 2015 hasta la fecha, el sector textil en Catamarca sufrió el despido de más de 700 trabajadores. En este marco, precisó que la empresa Yersiplast, también de la provincia, "tenía 120 obreros y, en menos de cuatro meses, quedó con 20 trabajadores y tiene a prácticamente todas sus maquinarias y locaciones a la venta". "Todos sabemos que Catamarca no es productora de algodón como materia prima y no es mercado para vender hilo y telas, ni ningún producto terminado. Pero jamás fuimos escuchados, jamás gestionaron nada a nivel nacional en beneficio de los trabajadores para frenar esta situación. De esta forma se van a terminar yendo las pocas empresas que nos quedan", completó González. En problemas En tanto, la crisis que atraviesa el sector frutícola hizo que la tradicional compañía Moño Azul, una de las más importantes del rubro, decidiera cerrar su planta de General Roca, en la provincia de Río Negro. De hecho, ejecutivos de la empresa y reprentantes de los sindicatos negocian las condiciones del despido de los 30 trabajadores que empleaba la planta con el reclamo de que cobren la totalidad de las indemnizaciones. De acuerdo con los medios provinciales, Moño Azul habría ofrecido una suma fija a dividir entre la totalidad de los trabajadores, que representaría aproximadamente el 60% del monto correspondiente a la indemnización. Además, para los trabajadores con mayor antigüedad ese porcentaje representa una suma muy significativa. Sin embargo, el monto va disminuyendo de acuerdo con los años trabajados, y para los obreros con menos tiempo en la empresa el pago se reduce. Además de esta planta de Roca, que ya ha dejado de operar, Moño Azul posee otras instalaciones en las que empaqueta y conservada las frutas en Villa Regina, Centenario y Vista Alegre Norte. El caso de Moño Azul se suma al de la belga Expofrut, que a fines del año pasado cerró dos plantas de empaque en General Roca y Allen y despidió a unos 260 trabajadores.