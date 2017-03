Un integrante de "Joven creo en ti" estuvo en el Vaticano

25/03/2017 -

Matías Giovino, de la ciudad de Bandera e integrante del grupo "Joven creo en ti", estuvo en el Vaticano en el marco de un intercambio cultural.

Matías, estudiante de la carrera de Educación Física, fue seleccionado para ser parte de una experiencia de intercambio con la Diócesis de Rottenburg Stuttgart, en Alemania, y está allí desde agosto del año pasado. Actualmente sirve en un jardín de infantes en Aalen, y como parte de esta experiencia, el jueves junto con otros voluntarios de Latinoamérica viajó al corazón de la Iglesia, el Vaticano.

"Mi primer objetivo era Roma, el Vaticano, y gracias a Dios lo pude cumplir. Digo objetivo y no sueño porque antes no lo soñaba por el simple hecho de que no soñaba en grande, no lo veía posible; pero Dios ha cambiado esa forma de pensar en mí. Ahora sé que todo es posible. Sólo es cuestión de creer", declaró Matías sobre lo vivido.

"Joven creo en ti" es una organización de jóvenes voluntarios del Nivel Medio, Terciario y Universitario que se encuentran en la ciudad Capital de Santiago, Añatuya y Bandera, quienes están al servicio de instituciones educativas y ONGs que trabajan para los más vulnerables.