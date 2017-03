"Juego para romperla siempre, a veces sale y otras no"

27/03/2017 -

Gonzalo "Pity" Martínez, autor de un gol en el triunfo 2-1 ante Belgrano de Córdoba, afirmó que juega todos los partidos "para romperla", pero que a veces le sale y en otras ocasiones no. "Juego para romperla en todos los partidos; a veces sale y otras no. Estoy en un buen momento y tengo que aprovecharlo", manifestó Martínez en rueda de prensa a propósito de sus últimos rendimientos con el club.

El "Pity", que en un momento no muy lejano fue resistido por la hinchada de River, señaló que los goles le dan "confianza" a su juego, sumado al apoyo del entrenador Marcelo Gallardo.

"Quiero dar el máximo siempre, pero no me caí nunca y la banqué cuando ustedes me mataban", señaló.