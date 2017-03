La carta de una maestra misionera a Hebe de Bonafini: "Usted arruinó mi clase"

Fotos DOLOR. La docente admitió que escribió "como una ciudadana decepcionada" por los insultos de Bonafini.

27/03/2017 -

Los insultos, las descalificaciones y la declaración de la jefa de la organización Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, de que integra ‘el partido político del kirchnerismo’ y que está ‘con Cristina Kirchner a muerte’ generaron repercusiones desde todos los sectores sociales y políticos y también del ámbito social.

Una carta de una docente de Oberá, Misiones, publicada en Facebook se viralizó y generó un fuerte impacto en las redes sociales.

Se trata de un posteo que subió a su perfil Mariela Stumpfs, una maestra de quinto grado de la Escuela Nº 288, en el que reconoce que con sus dichos, Bonafini ‘arruinó’ su clase.

Admite que escribió ‘como una ciudadana decepcionada de sus insultantes palabras y sus oscuras acciones’ y confía en que ‘Dios quiera que ni mi hijo ni mis alumnos sigan su ejemplo’.

Su explicación

La docente reconoció que con su carta pudo ‘desahogarse un poco’. ‘A modo de reflexión mía les digo a los jóvenes y a todos hay que cuidar la democracia y más aquellos que tienen el poder de transmitir y que pueden llegar a influenciar’, advirtió.

‘Sra. Hebe de Bonafini, ud. me arruinó mi clase... ¿Cómo le explico a mis niños el lunes 27/03 que lo que les dije el jueves 23/03 no era verdad? El jueves les conté a mis alumnos de 5to grado que Madres/abuelas de Plaza de Mayo defiende y lucha por los Derechos Humanos sin saber que a las 2 horas ud. diría: Las Madres no somos más un organismo de derechos humanos. Somos una organización política y nuestro partido es el kichnerismo, somos de Cristina a muerte ¿Por qué mezcló con la política tan noble labor mundialmente reconocida por lo que han logrado y seguirán logrando? ¿Será que todas las señoras de su organización piensan como Ud? No lo creo, sinceramente NO lo creo’, encabeza la carta Stumpfs.

Aunque advierte que ‘no es fácil como docente tratar de inculcar a los alumnos el ¡Nunca más! y la valoración y el respeto a la democracia con tanto malos ejemplos suyo y de su oscuro entorno", resaltó.