La UIA respondió a los insultos de Cristina: "Nos da mucha tristeza"

27/03/2017 -

La transcripción de nuevas escuchas que se revelaron de una conversación entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli y en la que la ex presidente se refiere en términos insultantes a la Unión Industrial y desea que "se fundan todos" provocó la reacción de la entidad. Juan Carlos Sacco, secretario de la entidad más representativa de los empresarios y que desde su puesto es una especie de jefe de Gabinete de la UIA, señaló: "Nos da mucha tristeza, desde la Unión Industrial jamás la criticamos en público sin hacerle notar nuestras diferencias previamente y nunca se usaron términos como los que ella está utilizando, aun considerando que es una conversación privada", dijo. Y añadió: "Esos improperios la descalifican. Además, con ese tipo de pensamiento, la ex presidente no ayuda a la democracia". En las transcripciones de los audios, Parrilli le hace notar a la ex presidente que la UIA "ya salió a quejarse", en obvia referencia a la política del gobierno de Mauricio Macri. Cristina se exalta, según adelantó Infobae: "Pero ellos que se vayan a la concha de su hermana, ojalá se fundan todos". La respuesta de Sacco tiene otro mensaje. Representante de los empresarios gráficos, Sacco representó hacia el interior de la UIA a un grupo que fue afín hacia la política del gobierno kirchnerista. Ayer soltó: "Ese tipo de pensamiento y de insultos no le hacen bien a la democracia. Lo de Cristina es muy triste", remató.