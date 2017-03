Gustavo Coleoni, el "motivador"

Fotos MÉTODO COLEONI. El "Sapito" puso énfasis en recuperar el presente de sus jugadores y ya lo consiguió con varios. Así, el grupo y el equipo se potencian.

29/03/2017 -

Desde que llegó a Central Córdoba, Gustavo Coleoni repitió una y otra vez que lo más importante era recuperar anímicamente al plantel. Y contó que con sus dinámicas de grupo iba a apuntar a eso. Hoy parecen haberle dado resultados, porque se ve un equipo de carácter fuerte y con jugadores que antes no jugaban y ahora son importantes.

"La confianza es toda la dinámica de grupo que hicimos. Hablamos con cada uno, individualmente, grupalmente. Siempre dije que el mejor refuerzo es recuperar los presentes de los muchachos. Creo que de a poquito lo vamos haciendo. Por ejemplo lo vamos llevando a Matías (Pato) que cuando vinimos estaba mal físicamente, anímicamente y hasta con algunos problemas personales. Hoy goza de buena salud, contamos con él. Becerra lo mismo, Zapata lo mismo, Miranda lo mismo", reveló el DT en una entrevista con "La Hora de Central" que se emite por FM Melody.

Al profundizar sobre cada uno de ellos, arrancó por Pato: "Matías sabe y se da cuenta que nosotros lo vamos llevando bien, que contamos con él, que sabemos de su talento y que a partir de ahora está encarando su carrera de otra manera, con otro sacrificio, con otra visión de futuro. Lo vemos mucho más maduro como jugador, como persona. Estamos felices por él".

Sobre el gran partido de Becerra, opinó: "Me pone contento por él porque la viene peleando en silencio con alguna negativa de la gente, pero el tipo mostró que tiene personalidad. Lo hemos apoyado y le dimos las armas".

"Me pone feliz lo de Zapata también que no tenía continuidad. En realidad, cuando el equipo juega bien, cuando no hay puntos bajos, cuando hay una estructura y una idea, yo como entrenador me pongo feliz por todos", completó.

Por último se refirió a Miranda: "Estaba con el brazo medio complicado y en el gol gana la pelota en desventaja física. Son todos ítems o avisos de cómo está el grupo, que es lo que quiere. Podemos jugar bien, mal o regular, pero esto es lo que queremos, lo que se vio el otro día con Ferro".

Coleoni profundizó sobre esa forma de jugar, un 4-3-3 que también puede ser un 4-5-1 cuando el rival tiene la pelota.

"Cuando el rival tiene el balón somos cinco volantes, es lo que quería yo para no perder la estructura como con All Boys. Con este sistema no perdemos el equilibrio porque lo tenemos a Lamberti siempre de cinco, y los dos volantes internos que son ofensivos aparecen. Y después poner mano a mano a los dos de afuera", explicó.

Y agregó: "A la hora de atacar, si se le quiere poner un número, puede ser tres o cuatro, el tema es que a la hora de defender podamos agruparnos para poder presionar".

El entrenador cordobés ya piensa en Almagro. Adelantó que "vamos a jugar con tres puntas igual que acá" porque la idea es "presionar alto en la salida del rival". Pero advirtió que defensivamente deberán ser diferentes.

"Almagro en su estructura es diferente a Ferro, juega con un solo cinco, con dos volantes internos, con el chileno que es medio enganche y dos delanteros más bien móviles porque ninguno de los dos es tanque de área. Entonces debemos comportarnos de otra manera defensivamente", concluyó.