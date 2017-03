Fotos Comodoro Rivadavia: santiagueños viven de cerca el temporal.

29/03/2017 -

Luisa Palacio es una comprovinciana que vive hace tres años con su familia en Comodoro Rivadavia, Chubut. Por estos momentos viven situaciones dramáticas ante el intenso temporal que se desató en la jornada de este miércoles.

"Hace 40 años que no llueve así, la gente está desesperada, esto aun no se termina y no sabemos qué va a pasar", comentó angustiada Luisa

“Comodoro no está preparada para algo así, hace muchísimos años que esto no pasaba. Hay muchas familias afectadas, está todo inundado, calles llenas de barro, el agua llevando autos, es todo un caos”, expresó.

Desde el municipio de Comodoro Rivadavia, el intendente Carlos Linares solicitó que se "se evitara salir a la calle en la noche del miércoles".

Te puede interesar: "VIDEO | Aumentó el nivel de agua del Dique Frontal"

Pero la intensa lluvia sorprendió a los habitantes ya que a las 18.45 y con tan solo quince minutos de agua caída colapsaron caminos y dejó sin luz a toda la ciudad.

Los principales daños, como sucede todos años se produjeron en el barrio General Mosconi, la comisaría quedó inundada, la calle Petrolero San Lorenzo y la calle Tehuelche quedaron bloqueadas por autos cruzados y chocados, el caudal de agua que pretendía llegar a la ruta movió los vehículos estacionados generando un caos en la zona.