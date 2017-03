Juan Alessandroni: "Ahora hay que ravalidarlo en San Juan"

Fotos OPTIMISMO. El "Pity" se mostró entusiasmado con el arranque de Mitre, pero sabe que todavía falta mucho.

30/03/2017 -

Mitre tuvo un gran arranque en el Nonagonal del Federal A. Tras vencer a Chaco For Ever, de visitante, y Unión Aconquija, como local, tuvo fecha libre. Y se prepara para visitar el sábado a Unión Villa Krause de San Juan.

"El plantel está bien. El resultado positivo que se consiguió con Aconquija, tanto el miércoles como el domingo (Copa Argentina), nos da mayor confianza. No solo a los que venimos jugando en el Federal A si no también a los que les tocó viajar a Catamarca. Estamos con ganas y mucha fe, sabemos que esto va a ser partido a partido. El hecho de haber ganado los dos primeros cotejos te da un plus, pero ahora hay que revalidarlo en San Juan ante un rival que va a ser duro como todos", sostuvo Juan Alessandroni, en diálogo con EL LIBERAL.

Consultado sobre el descanso obligatorio de la fecha pasada, por haber quedado libres, dijo: "Tiene sus pro y sus contra. Por ahí uno viene con rodaje y hubiese sido lindo seguir jugando por el torneo para tratar de extender la racha. Pero también sabemos que ahora vamos a tener una seguidilla de partidos importante y nos viene bien descansar para afrontarla de la mejor manera".

El "Pity" hizo hincapié en seguir por el buen camino. "Depende de nosotros seguir por el camino que venimos. Debemos seguir duros como hasta ahora sin descuidarnos porque cualquier equipo te gana. En estas instancias la cabeza juega un rol muy importante y creo que estamos preparados para seguir afrontándolo de la mejor manera como hasta ahora", destacó el volante.

Y a la hora de hablar del escollo que tendrán en San Juan, opinó: "Es un equipo duro, que de local intenta jugar y tiene jugadores de experiencia. Pero también tiene sus puntos débiles en los cuales tenemos que hacer hincapié para lastimarlos y ahí va a radicar el partido. También en la confianza que podamos tener nosotros, en ser protagonistas más allá de que se juegue de visitante, este es un equipo que se puede adaptar a jugar de varias formas, los tiempos del partido van a ir indicando que debemos hacer en cada momento".

"Fueron dos partidos muy distintos en los cuales se vieron dos versiones de Mitre que dependía del momento de los partidos. Cuando lo tuvimos que ir a buscar acá contra Aconquija lo hicimos y cuando tuvimos que cuidar el resultado en Chaco también lo supimos hacer. Eso es lo que nos deja tranquilos", completó.

Por último, coincidió con su entrenador en que no existe la chapa de candidato en este torneo. "Los que venimos jugando hace varios años este torneo sabemos que es así. A Talleres le costó muchísimo volver al Nacional B y hoy está jugando en Primera nuevamente. Y así hay varios equipos que tienen la chapa de candidatos y se van quedando en el camino porque son muchos los que se arman con las ganas y ansias de pelear y ascienden uno o dos", concluyó.