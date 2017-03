Fotos Analistas y comerciantes prevén que habrá repunte del consumo tras caída del 35% en ventas

30/03/2017 -

Mientras en los dos meses que pasaron desde la implementación del programa Precios Transparentes, solo 4 de cada 10 comercios minoristas adhirieron al programa que apuntaba a diferenciar el precio de contado con el precio financiado de los productos, con una caída del 30% en las ventas ahora el Gobierno buscó revertir esa baja a través de una modificación que permitirá el regreso del Ahora 12 sin intereses. La intención oficial apunta a reactivar el consumo ya que ‘desde la implementación del programa, el 41,5% del comercio minorista a nivel nacional implemento Precios Transparentes pero lo hizo bajo una interpretación variopinta, porque algunos colocaban el Costo Financiero Total (CFT), otros directamente decían que se consultara en la caja por el financiamiento y en el caso de las grandes cadenas cuando se transparentó el financiamiento hubo CFT desde el 42% hasta el 96% que relevamos la semana pasada’, indicó Damián Di Pace, titular de la consultora especializada Focus Market y asesor de Came (Confederación Argentina de la Mediana Empresa). Ante este freno que tuvo el consumo, ahora loscambios que introdujo la secretaría deComercio en el programa para agilizar las ventas, para Di Pace es un paso ‘importante porque para el ahora 12, el 50% de los comerciantes estaba absorbiendo el costo de financiamiento para no perder ventas pero no podían utilizar el slogan sin interés’. En tanto ahora, ‘si el comerciante absorbe ese financiamiento y tiene un mismo precio de contado que financiado puede poner 12 cuotas sin interés y es muy importante teniendo en cuenta que el Ahora 12 en el 2016 había crecido un 35% interanual y a partir de Febrero con la aplicación de Precios Transparentes cayó un 30% su uso’. Por otro lado, indicó ‘es importante la inclusión de los planes de 3 y 6 cuotas sin interés porque van a ser aplicables a indumentaria y calzado que tuvieron una caída de 4,2% y 6,2% respectivamente así que en definitiva es una muy buena medida para oxigenar el bolsillo del consumidor previo a un acuerdo paritario cuando el contado se está extinguiendo y necesita ser respaldado por el financiamiento con la tarjeta para poder mover el consumo del mercado interno’. El presidente de Fedecámaras Rubén Manusovich señaló que la reformulación del Programa Precios Transparentes ‘es una decisión muy positiva’, y el cambio en la Secretaria de Comercio con las cuotas sin interés ‘favorece al consumo y a los comerciantes del país’.