Van en busca del triunfo ante el campeón defensor

Fotos DESAFÍO. Quimsa deberá defender agresivamente, como al "Che" le gusta, para poder vencer a San Lorenzo.

30/03/2017 -

Quimsa arribó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con buenas sensaciones de cara al partido de esta noche frente a San Lorenzo, en el Polideportivo Roberto Pando de Boedo.

El plantel se entrenó anoche en ese estadio, con la presencia de un nuevo compañero. Se trata de Reginald Hamilton, quien llegó como reemplazo de Robert Battle y debutará en la Liga Nacional.

Hamilton compartirá con Phillip Hopson el rol de organizador de juego y debido a que sólo tiene un entrenamiento con su equipo, su estadía en cancha podría ser más acotada.

Como contrapartida, el equipo santiagueño tendrá la baja de Jazwyn Cowan, quien tiene un hematoma de 14 milímetros en el muslo derecho y la semana venidera será operado.

La ausencia de Cowan obligará a un mayor protagonismo de Tayavek Gallizi, Nicolás Romano y Robert Daniels, quienes retornarán para cubrir los dos puestos del juego interior.

Quimsa deberá levantar su rendimiento esta noche, en virtud de que el rival es el campeón defensor y se mantiene como líder de la Conferencia Sur.

San Lorenzo tiene un plantel de jerarquía, en el que se destacan los santiagueños Gabriel Deck y Nicolás Aguirre, ambos campeones con Quimsa.

"Tortuga" fue confirmado para el juego de esta noche, mientras que "Penka" está en duda, debido a una contractura en el aductor izquierdo.

Además, se producirá el regreso de Selem Safar, quien se perdió el partido ante Hispano Americano, en el que el "Ciclón" cayó por 81 a 68, en calidad de visitante.

El de esta noche será el primer enfrentamiento entre Quimsa y San Lorenzo en la temporada.

El conjunto fusionado necesita una victoria para mantenerse en zona de playoffs, pero deberá comprometerse al máximo con la defensa para fortalecer sus chances de triunfo.

Otros partidos

Esta noche también habrá otros tres partidos: desde las 21, Instituto de Córdoba vs. Libertad de Sunchales y Weber Bahía vs. Regatas Corrientes; 21.30, Atenas de Córdoba vs. La Unión de Formosa.