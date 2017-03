Fotos La Gobernadora entregó módulos habitacionales.

30/03/2017 -

En esta oportunidad, la primera Mandataria estuvo presente en la vivienda de Carla Alejandra García en el barrio Juan Felipe Ibarra. Ahí, la Dra. Claudia de Zamora realizó el corte de cinta para dejar oficialmente inaugurada la misma, junto a Carla y sus cinco hijos.

En este sentido, la familia beneficiaria le regaló un ramo de flores a la Dra. Claudia de Zamora a manera de agradecimiento por tan semejante obra. “Gracias”, enfatizó Carla, y luego volvió a reiterar emocionada, “Gracias a usted Gobernadora por todo”.

Además también durante su visita, la mandataria felicitó y compartió un momento con Alexia Cejas, Paola Herrera y Mariela Banco miembros de la ONG, “Trabajamos por un futuro”, que estuvo a cargo de la construcción de la vivienda.

Seguidamente, los muchos vecinos y familiares de Carla García que se acercaron a la vivienda del barrio Juan Felipe Ibarra de la Ciudad Capital, le expresaron a la Gobernadora múltiples muestras de amor y afecto, ya sea con un beso, un abrazo o una foto que marcará un recuerdo imborrable en los vecinos con la visita de la máxima autoridad de la Provincia.

“Gracias por todo lo que hace por los santiagueños”, remarcaron los vecinos del barrio Juan Felipe Ibarra durante el dialogo con la Gobernadora. “La felicitamos, muchísimas gracias por esta casa que le brindó a Carla”, señalaron luego.

Posteriormente, en medio de un clima de alegría y muchas emociones encontradas, la Gobernadora de la Provincia expresó que esta inauguración como muchas otras “me han tocado el corazón. Este caso de Carla con sus cinco chiquitos, que a través de una carta me ha llegado ese pedido que realmente era tan sensible, solamente una persona insensible no podía hacerse eco de esta situación, y aquí estamos dando una solución habitacional muy necesitada”, subrayó la Dra. Claudia de Zamora.

“Si bien, esto no es parte del programa de viviendas sociales el objetivo es el mismo –comentó la Mandataria- que es dar dignidad a nuestras queridas familias santiagueñas y comenzando siempre por los más vulnerables, por los que más lo necesitan”.

En otro orden, la primera Mandataria felicitó a la ONG, Trabajando por un Futuro, “que se ha involucrado y que siempre convoco porque, si bien nosotros ayudamos desde el Gobierno que esto se haga realidad, no podríamos hacerlo si no habría una comunidad o personas que están involucradas a la vez en una ONG, como aquí está Alexia y todo su grupo de mujeres” dijo.