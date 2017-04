FÚNEBRES | 2 de Abril de 2017

Hoy 21:33 -

FALLECIMIENTOS

- Armando Descalzi (Santa Fe)

- Velia Lilia Giorgetti de Rosatti

- Enrique Orlando Moreno

- Dalmira del Valle Escobar

- Sergio Roger Juárez (Beltrán)

- Edith del Rosario Mattar (La Banda)

- Hugo Hilario Jiménez (La Banda)

- Celeste Luján Ramírez

- Balentina Romero Nediani (Clodomira)

- Adelia Argentina Pedraza

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Elida Suárez de Bravo, Romina y María del Huerto Bravo Suárez participan con profundo pesar el fallecimiento del hijo de la Dra. Norma Morán y la acompañan junto a su familia en este momento de dolor, rogando a Dios por una cristiana resignación.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Poggi Gustavo R. y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de la querida Kelly, rogando a Dios le dé consuelo. Ruegan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Dres; Juan Carlos Storniolo, Luis Eduardo Achaval, José Luis Guzman, Alfredo D. Perez Gallardo, Elida Esther Suarez de Bravo, Maria Angélica Peralta de Aguirre, Julio David Alegre, Luis Ariel Domínguez, Maria Eugenia Carabajal, Graciela Mercedes Viaña y Rosa Margarita Piazza de Montoto, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su Madre y estimada Colega, Dra. Norma Elizabeth Morán y demás seres queridos en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Dra. Roxana Cejas Ramírez y flia. participa con dolor su fallecimiento y acompañan a Kelly y demás familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Sus ex compañeros de la Defensoría de Las Termas de Río Hondo: Dra. Viviana Tejera, Fernando Montenegro, Eduardo Medina, Carlos Sosa y Enrique Brandan participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este duro trance a su madre Dra Norma Morán, Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Eduardo Raineri y flia participan con profundo dolor el fallecimiento del sobrino de su amigo Mario Moran. Ruegan una oración en su memoria.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Pablo Julio Cesar Soria, María Marcela Milet y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Elba Mendoza, Pablo de la Rúa y Justina de la Rúa participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su madre y demás familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Elba Mendoza, Pablo de la Rúa y Justina de la Rúa participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su madre y demás familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Susana Graciela Almonacid y Carlos Francisco Huertado participan con profundo dolor el fallecimiento de Daniel Marcelo Córdoba.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Sus ex compañeros de la Defensoría de Las Termas de Río Hondo: Dra. Viviana Tejera, Fernando Montenegro, Eduardo Medina, Enrique Brandán y Rodrigo Franzzini participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este duro trance a su madre, Dra. N orma Moran. Elevan oraciones en su memoria.

CORPUS, CARLOS ALBERTO (Buby)(q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. Ángela García de Campos y familia participan con dolor el fallecimiento del esposo de su ex compañera y amiga Zuny. Ruegan oraciones en su memoria.

CORPUS, CARLOS ALBERTO (Buby)(q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. Amalia Elena Filippa de Guber participa su fallecimiento y acompaña a su familia en el dolor. Ruega oraciones en su querida memoria.

DESCALZI, ARMANDO Ing. Químico (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Santa Fe el 31/3/17|. Reinaldo Delcalzi y flia, Dr. Ricardo Gallardo, Liliana Descalzi e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, DALMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Su hija Dalmira, hija política Adelma, sus nietos Pablo y Claudio participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ESCOBAR, DALMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. "Por tu extraordinaria bondad y presencia para con los tuyos, vivirás eternamente en nuestros recuerdos". Su hija política Chiqui, sus nietos, nietas políticas y bisnieta Jenni participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, DALMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Dalmi te extrañaremos mucho. Su hijo político Cacho Coronel y su nieta Adriana Coronel participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, DALMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. "Señor ya está ante ti recíbela en tu reino". Su nieto Claudio y Paola participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, DALMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Dalmi, que tengas un descanso eterno. Te amaremos por siempre. Su nieto Pablo, su nieta política Sandra y su bisnieta Jenni participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, DALMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. "Señor recíbela en Tu reino y dale el descanso eterno". Sus sobrinos Juan, Mimi, Cruza, Choco, Chiqui, Claudia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, DALMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. "El Señor es mi Pastor, descansa en paz". Sus sobrinos Mimi, José, Belky participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, DALMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. "Señor Dios recíbela en tus brazos". Sus sobrinos Cruza y Maxi Gómez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, DALMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. "Señor ya está en tu Reino y que brille para ella la luz que no tiene fin". Su sobrino Chiquito y Ana participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, DALMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu reino". Sus sobrinos Choco, Liliana, Daniel, Antonella, Vanesa, Nico y Agustín participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, DALMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Dalmi que tengas un descanso eterno. Te recordaré por siempre mi gorda. Su sobrina Goya y familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, DALMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. "Señor recíbela en Tu casa, permítele apreciar tu rostro". Sus sobrinos Claudia, Facundo, Lorenzo y Victoria participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, DALMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Negra y Carlos Nasif participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, DALMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. "Señor te llevaste a tu lado a una gran luchadora, dale el descanso eterno". Walter, Mirian, Javier y Gabriela Ramallo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, DALMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Irma Ibáñez de Véliz y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan en los sentimientos a sus seres queridos. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, DALMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. "Que el Señor te reciba en sus brazos" Dante Navarrete, Sara Medina y Milagros participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

ESCOBAR, DALMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar" Nestor Lezana, Emma Navarrete, Ema Flores, Belén y Sebastián, Eduardo y Carla participan su fallecimiento y acompañan a su hija Elena en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, DALMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Roberto Gomez y flia., Oscar Gomez y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTÉFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Ricardo Colaneri y familia participan su fallecimiento y acompañan a los familiares en el dolor. Elevan una oración en su memoria.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Sus amigos, Arq. Carlos Giambroni y familia, Luis Jaimez y flia., Arq. Paoletti Claudio, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Ing. Norma Fuentes.

GIORGETTI DE ROSATTI, VELIA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Sus hijos: Marta y Gerardo Rosatti, sus hijos pol.: Emilio Fonzo y Susana Sabaté, nietos y bisnietos prt. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Jardín del Sol. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GIORGETTI DE ROSATTI, VELIA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Su hijo Gerardo Rosatti, nuera Susana Sabaté, nietos José, Gerardo, Maria Mercedes y Nestor Rosatti, nietos políticos Fernanda Gómez, Natalia Oliverio y Gerardo Fernández, bisnietos Dolores, Luca, Nicolás, Julieta, Facundo, Matías, Martina, Thiago y Ariana, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

GIORGETTI DE ROSATTI, VELIA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Señor recíbela en tus brazos y dale la paz eterna. Su hija Marta, Emilio, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

GIORGETTI DE ROSATTI, VELIA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Sus nietos Matias Fonzo, Mariana y Rafael participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GIORGETTI DE ROSATTI, VELIA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Milena Seidel acompaña a su nieto Juan en su profundo dolor por la pérdida de su amada abuela.

GIORGETTI DE ROSATTI, VELIA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Carlos Seidel, Eugenia Basbús y sus hijos Matías y Aldana acompañan a su nieto Juan en esta dolorosa pérdida.

GIORGETTI DE ROSATTI, VELIA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Miguel Muñoz y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GIORGETTI DE ROSATTI, VELIA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Dito Rapetti, Mónica Salik y sus hijos Eduardo, Gabriela y Noelia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Gerardo y Susana. Ruegan oraciones en su memoria.

GIORGETTI DE ROSATTI, VELIA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Nena Fonzo de Ledesma, sus hijos Adrián, Gonzalo, Javier, Pilar, Pablo y Mariana acompañan en el dolor y elevan oraciones por el descanso de Velia.

GIORGETTI DE ROSATTI, VELIA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Lic. Ana Luna de Marcos e hijos con sus respectivas flias. participan el fallecimiento de su querida tia Velia, inmejoraable vecina y amiga de la flia. y acompañan a sus hijos Marta y Gerardo con sus respectivas flias. ante irreeparable perdida. Ruegan oraciones en su memoria.

GIORGETTI DE ROSATTI, VELIA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e Hijos: Maria Eugenia, Maria José y Mariano Gubaira y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de nuestra querida amiga y vecina de toda la vida, sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz.

GIORGETTI DE ROSATTI, VELIA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Jorge Rebullida, su esposa María García Fabiano, hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GIORGETTI DE ROSATTI, VELIA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|.

Tristán Femayor, Maria Elvira Ruiz y sus hijos Carlos Francisco Hurtado e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Rosetti.

GIORGETTI DE ROSATTI, VELIA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Miguel Angel Atias y Silvana Fiad participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GIORGETTI DE ROSATTI, VELIA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Carlos Fernando Morellini, Tere Figueroa y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GIORGETTI DE ROSATTI, VELIA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|.

Eduardo Gomez, Margarita Rizzi y flia., participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GIORGETTI DE ROSATTI, VELIA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Las amigas de su hija Marta; Titi de Rotondo y flia., Irene de Lezana y flia., Alicia de Raimundi y flia., Rosy de Ibañez y flia., la acompañan en su dolor por la pérdida de su Sra. Madre. Ruegan oraciones en su memoria.

GIORGETTI DE ROSATTI, VELIA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Ester Muscará, Julio Molina, sus hijos Julio y flia., Gustavo y flia., y Diego Molina Muscará, participan con gran pesar el fallecimiento de la mamá de sus amigos Gerardo y Susana. Dios la reciba en sus brazos. Chau querida Velia!!

GIORGETTI DE ROSATTI, VELIA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. José Luis Ibañez y Ricardo Pellene con sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus fliares. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GIORGETTI DE ROSATTI, VELIA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Juan Oliverio, su esposa Lucia Wstherg, sus hijos Natalia, Juan José, Federico y Maria Lucía con sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

GIORGETTI DE ROSATTI, VELIA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Daniel Rizo Patron participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hijo Gerardo esposa e hijos.

GIORGETTI DE ROSATTI, VELIA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Lisandro Gutiérrez, Pabla Teresa Iturre e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Madre de su amigo Gerardo. Ruegan oraciones en su memoria.

GIORGETTI DE ROSATTI, VELIA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Guillermo Catella, Fernanda yachelini y flia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos dolorosos momentos.

GIORGETTI DE ROSATTI, VELIA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. "Jesús dijo: ha llegado la hora en que el Hijo de Dios va a recibir su Gloria". Juan (12-23). Julia Sosa y flia. Silvia Sosa y flia.,acompañan a sus hijos y flia. con mucho amor en el recuerdo de quien fue tan querida para todos nosotros.

MORENO, ENRIQUE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Su esposa: Alcira, sus hijos: Enrique, Patricia y Maria Eugenia Moreno, su hijos pol.: Walter, y nietos, part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MORENO, ENRIQUE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Sus sobrinos Raúl Salcedo, su esposa Norma y su hijo José, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones al Señor para que les dé a su flia. cristiana resignación.

MORENO, ENRIQUE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Juan Roldan, su esposa e hijos acompañan en el dolor a Kike y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, ENRIQUE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|.

Su hijo Enrique, hija politica Verónica y nietas Viki, Juani y Martina participan con dolor su fallecimiento y eleevan oraciones en su memoria.

PEDRAZA, ADELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Sus hijos Raúl Hugo Claudia Josefa y Sabino h. pol Susana y Ramona, nietos, bisnietos y de mas familiares, sus restos serán inhumados hoy 16 hs en el cementerio la piedad , cob. CARUSO CIA. DE SEGUROS; servicio realizado por COCHERÍA NORTE la plata 162 tel 4219787.

RAMÍREZ, CELESTE LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Su madre Ana Ramírez, su esposo Cristian Anabia, hijos Diego y Román, hermanos Norma, Vero demás fliares. Sala velatorio Call 15 Nº 432 Bº Borges. Cementerio La Piedad serán inhumados a hs 17.30. EMPRESA SANTIAGO.

SÁNCHEZ, GENOVEVA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. La comunidad educativa del Instituto Superior de Profesorado Provincial Nº2 participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana, de la vicerectora, profesora especialista Sylvia Sánchez. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ÁVILA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Padre, ya pasaron dos meses de tu ausencia física, el tiempo pasa pero tu recuerdo permanece inolvidable en cada paso de nuestras vidas cotidianas, dejaste huellas indelebles y para todos los que te amamos serás siempre el faro que ilumina nuestros caminos". Su esposa Cachy, sus hijos Daniela y Fernando, su hija política Myriam y su querida nieta Milagros y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20.30 en la parroquia La Inmaculada.

CÁCERES, NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/09|. Sus hijos Luis Cáceres y familia, Beatriz Cáceres y familia, Patricia Cáceres, Meri Eugenia Cáceres y familia, sus hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 hs en la Catedral Basílica, al cumplirse 8 años de su partida a la Casa del Señor.

CURA, CARLOS ANTONIO (Gringo) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/12|. Que frío y doloroso es recordar que no estás en este mundo. Tu partida la llevamos en el alma, ni el tiempo ni las circunstancias evitarán que nos olvidemos de ti, hoy abrazamos tu recuerdo. Aunque ya no estés, aún vives en los corazones de quienes te amamos infinitamente por siempre. Su esposa Nora Bravo Gómez, sus hijos Judith, Claudio, Carolina, María Mercedes y nietos invitan a la misa con motivo del quinto aniversario que se realizará hoy a las 19.30 en la Catedral Basílica y ruegan oraciones en su querida memoria.

FARIAS, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/17|. Fuiste un haz de luz entre tanta oscuridad, por ello sufrimos tu partida con profundo dolor pero tenemos presente los buenos momentos que nos dejaste compartir contigo. Te fuiste y dejaste un gran vacío en todos nosotros pero tu partida nos significa que te olvidaremos, al contrario, vivirás en nuestros corazones por siempre donde la llama del recuerdo te mantendrá encendida durante toda la eternidad. Allí, en nuestra memoria, tu hermosa flor, jamás habrá de marchitarse, te desarrollarás en todo tu esplendor porque siempre te recordaremos de la mejor manera: como la gran persona, hermosa, tía y amiga que fuiste. La vida es tan corta pero agradezco que hayas pasado y dejado tu huella en nosotros para ahora formar parte de nuestros corazones. Te observaremos cada noche en el cielo antes de ir a dormir, donde te veremos brillar como ninguna otra estrella. Hasta siempre Blanca. Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos y su sobrina nieta Ayleen invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

FERNÁNDEZ, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/16 en Buenos Aires|. Padre, "No llores si me amas... Si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo. Enjuga tu llanto y no llores si me amas". Su hijo Eduardo, su hija política Andrea, sus nietas Romina, Camila, Mikaela y Victoria invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la parroquia La Inmaculada.

FERNÁNDEZ, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/16 en Buenos Aires|. Sr. Eduardo, hoy se cumple seis meses de su partida física es difícil no tener su presencia pero dejo tantas cosas buenas, fue un hombre luchador, incondicional, valiente, ejemplar y único. Estará por siempre en nuestros corazones. Personal Mc Center y Mc Cred invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. La Inmaculada.

GEREZ, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/17|. Su esposa Graciela, sus hijas , nietos y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 19.30 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve días de su partida a la Casa del Señor.

MIGUELES DE GALVÁN, NELLY STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/12|. "Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios". Su hijo Antonio Galván y familia, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Espíritu Santo (Bº Ejército Argentino), al cumplirse 5 años de su partida a la Casa del Señor.

RODRÍGUEZ, MARÍA TEODOLINDA (Posa) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/16|. El que cree en mi vivirá para siempre. Gracias madre por la fe vivida en la entrega cotidiana con el deseo y el propósito de conducir a tu familia según la voluntad de Dios. Gracias te da tu hijo Eduardo por haberme criado con humildad, con sencillez y templanza, gracias por formarme, fuerte como el acero de Zapla bien formado y bien templado. Gracias madre mía, y espero reencontrarnos nuevamente. Sagrado Corazón de Jesús en vos confió semejante al vuestro, virgen Madre de Dios, Reina de los Cielos y tierra en la vida y en la muerte ampáranos Madre Nuestra. Tu amor descansa en paz en la alegría del amor eterno del padre y del hijo del Espirito Santo ". Sus hijos Ricardo, Oscar, Teresa, Josefa , nietos y demás familiares invitan a la misa en la parroquia Santo Cristo a las 20 hs. Bº Libertad, al cumplirse un año de su partida a la Casa del Señor.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

ACOSTA PAGLIONI, GUILLERMO GUSTAVO (Gringo) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/10|. "Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron". Apocalipsis 21,4. Hermano, como pasa el tiempo, pero para mí se detuvo; el corazón y los sentimientos, no mienten, hoy se cumple 7 años de tu partida, porque Dios Padre y Jesús querían tenerte a su lado y con los brazos extendidos te estaban esperando, mandó a los ángeles para que guíen tu caminar a la Casa Celestial, donde gozas de su presencia; "Mi presencia irá contigo y te daré descanso". Éxodo. 33,14. Su tío hermano Raúl Alberto Paglioni Tejeda y demás flias. te recordamos con amor.

ACOSTA PAGLIONI, GUILLERMO GUSTAVO (Gringo) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/10|. Querido Gringuito, hoy cumples siete años de tu inesperada partida al Reino de Dios, siempre estarás presente en el corazón de quienes te amamos, tu madre Alva Paglioni de Acosta, tus hermanos Juan, Tito, Hugo, Claudia y tu sobrino Fernando elevan oraciones rogando por el eterno descanso de su alma.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

SERRANO DE CASTILLO, ANA DELFINA (q.e.p.d.) Falelció el 2/4/15|. Gorda hoy hace dos años desde que Dios nuestro Padre te llevo a su lado, dos años de tristezas, vacios, dos años sin poderte ver, como así también ahora disfrutando de una vida eterna junto a Pela. Ma que felices deben estar en ese lugar, donde no hay llanto ni dolor, por siempre en nuestros corazones. Tu esposo Cacho Castillo, hijos: Adriana, Rubén, Raúl y Florencia, h/pol, Vero Martínez, Dany Chávez, Soledad Pérez, Claudia Escobar y Cristian Espeche, tus adorados nietos Carlos, Maxi, Fabio, Franco, Lara, Milagros, Martina, Nahuel, Sofía, Maitena, Julieta, Delfina, y María Emilia y demás familiares, invitan al responso hoy a las 17 hs en el panteón familiar del cementerio la Piedad.

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ACOSTA, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Su sobrina Marta Acosta y su sobrino político José Merletti participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ACOSTA, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Dios no perdonó a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros. Hilda una mujer ejemplar, como madre, amiga , siempre presente en todas las necesidades. Tus vecinos del Bº Belgrano te recuerdan con mucho cariño y agradecimiento por todo el tiempo que compartiste con nosotros. Gracias querida Hilda. Que el Señor te reciba, descansa en paz. Te recordaremos siempre las familias Carrizo y Jimenez participan tu fallecimiento con profundo dolor y acompañan a Tere y demás familiares. Se ruegan oraciones en tu memoria.

ACOSTA, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Alba de López ( Totty ) y flia. acompañan cariñosamente a su hermana Angela Teresa en este momento de dolor, Rogando a Dios paz para su alma y pronta resignación para Teresa. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMENEZ, HUGO HILARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Sus hijas Alicia, Analia, Gisele, h/pol, Juan y Raúl, nietos y bisnietos participan su fallec. Sus restos serán inhumados hoy hs 11 en el cemet. La Misericordia casa de duelo Ruta 1 Bº San Fernando. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MATTAR, EDITH DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Su hermano Pedro Rodriguez, su hermana política Maria Carabajal, sus sobrinos Juan Pablo y Maria Lourdes. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia.

MATTAR, EDITH DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Su prima Rita Mattar y su esposo Miguel Carabajal, sus sobrinos Miguel Angel, Rocio y Juan Cruz. Participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia.

MATTAR, EDITH DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Sus primos Dito Rapetti, Mónica Salik y su sobrino ahijado Eduardo ,Gabriela y Noelia Rapetti Salik participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MATTAR, EDITH DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Su primo Ricardo Daniel Mattar y su esposa Olga Liz Serrano, sus sobrinos Ricardo y Rocio. Participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia.

MATTAR, EDITH DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Su primo Eduardo Ruben Mattar y Flia. Participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia.

MATTAR, EDITH DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Señor ya está ante Ti, recíbela en tu reino. Chichí Gorini participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga y vecina y acompaña a sus familiares en tan difícil momento. Se ruega una oración en su memoria.

MATTAR, EDITH DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Gustavo Gorini y familia participan el fallecimiento de Chuny con dolor y acompañan a sus familiares en este difícil momento.

MATTAR, EDITH DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Chuny, querida amiga y vecina, descansa en paz. Alfredo Palomo, Isabel Hoyos de Palomo y sus hijas Isabel y Patricia elevan oraciones para que el Señor la reciba en sus brazos y de resignación y consuelo a su querida familia.

MATTAR, EDITH DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Compañeros de trabajo de su hermano: Perla Juárez de Carabajal, Rodolfo Zanoni, Ana Lia Mulki, Ricardo Vallesteros y compañeros de contaduría del concejo Gral. de Educación, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MATTAR, EDITH DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Claudio Alberto Zanoni y Eve Bertuzzi de Zanoni, sus hijos: Rodolfo A. Zanoni; Carlos Roberto Zanoni; Edgardo Zanoni y Daniela Polido y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MATTAR, EDITH DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. El Dpto. de Lengua Extranjera de la Esc. de Comercio "Ramón Gómez Cornet", de Termas de Río Hondo participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida colega y acompaña a su familia en estos momentos de pesar. Eleva oraciones en su memoria.

MATTAR, EDITH DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Te marchaste al cielo, porque siempre fuiste un ángel. No más dolor. Descansa en paz. Sus amigos de siempre Susana Morales y Cacho Rodríguez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

RODRÍGUEZ, JULIO E._SARMIENTO, RAMONA (q.e.p.d.) Fallecieron el 20/3/02-2/4/03|. Gracias papá y mamá por las enseñanzas que nos dejaron en esta tierra a ser gente que camina por el sendero del bien. Estamos agradecidos por ello descansen en paz que no nosotros dese aquí los recordamos siempre, los momentos alegres que vivimos como también los tristes, gracias por ello y es imposible no verter una lagrima en cualquier momento. Sus hijos: René, Orlando y Elva Rodríguez, sus hijos políticos Orlinda Rostagno, Marta Herrera y Hugo Arias y sus nietos y bisnietos, invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20.30 hs en la parroquia Santiago Apóstol La Banda, al cumplirse 15 y 14 años de sus respectivos fallecimientos. Ruegan oraciones en su memorias.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CHARUBI, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Luis Enrique Marroni Capdevila y flia participan con dolor el fallecimiento del padre de su amigo Daniel. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

CHARUBI, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Los hermanos Maestro y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y hermano del alma. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

JUÁREZ, SERGIO ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Sus hijos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ROMERO NEDIANI, BALENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Sus padres Sebastián Romero, Daniela Nediani, abuelos Nora Gonsales y José Gómez , tíos Mario, Lucas, Fabio, Cristian, Sergio, primos y demás fliares. Sala Velatorio Av. A. Herrera y Nº 299-Clodomira. Sus restos serán inhumados hoy 18 hs cemet. La Esperanza. EMPRESA SANTIAGO.

VILA DE JUANCHELIDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17 en Bs.As|. Adriana y María Claudia Díaz Yolde participan con `profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la pronta cristiana resignación de sus seres queridos.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

KRUPKA, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/16|. ¡Que brille para él la luz que no tiene fin". Su esposa Olga Darchuk, sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, al haberse cumplido un año de su fallecimiento, invitan a la misa que se oficiara en la parroquia San Isidro Labrador de Forres hoy a las 21 horas para unirse en la oración y rogar por su eterno descanso.