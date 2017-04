Fotos Mitre, un gigante que festeja hoy sus 110 años de vida

02/04/2017 -

Sin dudas, que Mitre es una parte muy importante en la historia del futbol santiagueno. Hoy, la entidad del barrio 8 de Abril, vive una jornada muy especial, ya que esta cumpliendo 110 anos de vida institucional. Amarillo y negro son sus colores, esos mismos que adornan cada rincon de este populoso barrio, alli donde cada hincha vive este sentimiento hacia Mitre como una religion. Hoy, el pueblo aurinegro esta de fiesta y celebra un ano mas de vida de este gigante santiagueno. El club Atletico Mitre fue fundado el 2 de abril de 1907 en el centro de la capital santiaguena en una casona ubicada en calle Mitre No 167. Su creacion surgio de un partido amistoso entre los equipos denominados los Leones de la calle Mendoza y los Tigres de la calle Mitre en la zona sur de nuestra provincia. El primero liderado por el Dr. Jose Francisco Castiglione y el segundo por el Dr. Humberto Palumbo. Gano este ultimo y en homenaje al General Bartolome Mitre se le impuso el nombre de Club Atletico Mitre. La eleccion de los colores del mismo surgiria de quien resultase vencedor del pleito .Finalmente los vencedores fueron los Tigres de la calle Mitre y en honor a ello se impusieron los colores amarillo y negro. Su fundacion marco un antes y un despues en el deporte de Santiago del Estero. La idea de este grupo de entusiastas visionarios dio a luz a quien con el correr de los anos fue marcando paginas de gloria en su historia , dejando en lo mas alto el prestigio de Santiago del Estero con dirigentes notables y jugadores de jerarquia que trascendieron en los clubes del futbol argentino y otras fronteras. Desde sus comienzos y a lo largo de su vida institucional el ¡§Decano Santiagueno¡¨, el ¡§Tigre de la Roca¡¨ o el ¡§Aurinegro Santiagueno¡¨, como se lo conoce en la actualidad, se convirtio en el club mas grande, mas popular y el de mas historia en la provincia, lo que lo llevo a ser considerado uno de los clubes mas poderosos de la historia del futbol del Norte Argentino. Con pasos agigantados el Auri comenzo a crecer merced al apoyo de los socios y simpatizantes, no solamente a traves del futbol, sino tambien con otras disciplinas como el basquet, atletismo, ciclismo, pelota a paleta, bochas, cestobol, futbol femenino, voley, rugby, patin artistico etc., convirtiendose en el primer club de la provincia donde se practicaron por primera vez todas estas disciplinas. ƒÜ