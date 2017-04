Ultrajó a hijastra de los 9 a 14 años; la golpeaba a trompadas y latigazos

03/04/2017 -

Una adolescente acaba de desnudar cinco años de vejaciones sexuales y torturas físicas en manos del padrastro, por las cuales habría intentado quitarse la vida en tres ocasiones.

La pesadilla se sitúa en el departamento Copo. En un hogar compuesto por el jefe de familia, su mujer, dos hijos suyos y una jovencita, "fruto" de otra relación de la mujer.

Según relató a la Justicia, en Cámara Gesell, desde los 9 años que su padrastro empezó a manosearla, sin que su madre lo advirtiera. "A los 12 años me violó fuera de casa", señaló.

"Me llevó a la escuela y me encerró en una casa abandonada. Me golpeó y ahorcó. Casi me mató de tanto apretarme el cuello; lloraba, pero él no me soltaba..." "Mi madre no se dio cuenta al día siguiente. Eso que yo tenía el cuello marcado. Ni siquiera me preguntó el porqué de esa marca", ahondó la menor a los investigadores. Desde entonces, aterrada por las palizas, el padrastro tuvo libertad para violarla.

"Todos los días me encerraba en la pieza cuando la mami no estaba; no sé si se daba cuenta, o no". Hasta los 14 años, el individuo hizo lo que quiso con el cuerpo de la nena-adolescente. "Le preguntaba: ¿Por qué me hace esto? –"Porque no soy tu padre, me respondía", prosiguió la víctima, entre lágrimas y un claro dejo de humillación que aún perdura. "Llorara, o no, igual me pegaba a trompadas. Hasta llegó a castigarme con un rebenque. Mi madre ¡jamás! hizo nada para cuidarme. Eso duele más...", relató la joven en los tribunales. -¿Tus dos hermanos nunca vieron o escucharon algo?, indagaron los funcionarios. -"No, porque él los mandaba a la escuela. O les ordenaba que salgan a jugar. Ellos hasta parecía que por ahí me odiaban", subrayó la menor a la Justicia.