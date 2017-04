Márquez: "Ahora veremos si el trabajo hecho será útil en Las Termas"

Fotos Marc Márquez en Losail

La victoria de Maverick Viñales en Qatar, unida a la excepcional pretemporada que ha protagonizado en su estreno con Yamaha, ha disparado sus opciones en la lucha por el título.

Marc Márquez, que defiende el título de MotoGP por tercera vez, cuarto en la prueba inaugural de Losail, quiere hacer valer sus posibilidades y consciente que ahora le vienen dos carreras propicias quiere dar un golpe de autoridad.

MotoGP corre este fin de semana en Las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, una carrera en la que el piloto español ha ganado en dos de sus tres visitas y en la que siempre ha salido desde la pole position. Las características del trazado que alberga el GP de Argentina se adaptan mejor a las de la Honda y al pilotaje de Marc Márquez.

El piloto catalán apunta de cara a la segunda cita de la temporada que “Qatar fue un Gran Premio duro, pero mejoramos mucho durante el fin de semana, aunque no subiésemos al podio el domingo. Ahora veremos si el trabajo que hicimos allí nos será útil en Las Termas. El trazado es bonito; siempre me he sentido bien allí, pero el nivel de agarre siempre es bastante bajo. La durabilidad del neumático es algo que tenemos que controlar, ya que normalmente es muy corta, así que trabajaremos para reducir este problema y también para seguir mejorando en la puesta a punto general de la moto. Estamos deseando competir por el podio delante de nuestros aficionados argentinos, que son muy apasionados”.