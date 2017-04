El dólar inició abril con suba de 4 centavos a $ 15,71

Fotos El dólar gana tres centavos a $ 15,70

03/04/2017 -

El dólar inició abril con un cambio de tendencia: subió cuatro centavos a $ 15,71 en agencias y bancos de la city porteña y cortó con una racha de cinco retrocesos en fila.



En el segmento mayorista, la divisa terminó casi sin variaciones a $ 15,418 y cortó una racha de seis retrocesos consecutivos, que según analistas no alcanza para posibilitar su despegue.

Durante la rueda, la divisa exhibió un recorrido mixto con alzas iniciales que se fueron diluyendo en el transcurso del día.



Las primeras operaciones, en este sentido, reflejaron una mayor necesidad de cubrir posiciones y atender obligaciones con el exterior que se tradujo en una mejora del tipo de cambio, que tocó un récord de $ 15,47. Luego, surgieron de nuevo las órdenes de venta que caracterizaron la semana anterior y recortó esa suba, hasta casi el valor del cierre del viernes ($ 15,415).

Sucedió en una jornada donde los inversores estuvieron expectante con respecto al impacto que tendrá la liberación de unos u$s 7.200 millones que fueron blanqueados en efectivo en el marco del Sinceramiento Fiscal, a través del cual se exteriorizaron en total cerca de u$s 140.000 millones. "Se prevé que un 5% de ese monto se vuelque al mercado de capitales", destacaron desde ABC Mercado de Cambios.

En el mercado informal, en tanto, el blue sube cuatro centavos a $ 16,02, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" cede tres centavos a $ 15,48, y el dólar "Bolsa" suma un centavo a $ 15,43.

Este lunes se conoció que la liquidación de divisas por parte de agroexportadores subió la semana pasada un 29,7% interanual a u$s 433,3 millones, luego de registrar seis caídas consecutivas. De todos modos, en lo que va del año los ingresos del agro bajan un 18,3% respecto al mismo lapso del año pasado.

En este contexto, el volumen operado sube un 24% a u$s 469 millones.

En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 230 millones, los precios quedaron a fines de abril ($ 15,595), mayo ($ 15,84), junio ($ 16,08) y noviembre ($ 17,39).

Por último, las reservas del Banco Central bajaron el jueves u$s 287 millones hasta los u$s 50.903 millones, tras la cancelación de intereses de los títulos Par con ley extranjera por un equivalente de u$s 146 millones.