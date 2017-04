Nocioni le pondrá final a su carrera

Fotos EMBLEMA. "Chapu" Nocioni se va y dejará una huella imborrable en el básquet argentino. EL santiagueño Gabriel Deck asoma como su sucesor.

04/04/2017 -

Emblema e ícono de la Generación Dorada del basquetbol argentino, Andrés "Chapu" Nocioni comunicó ayer que se retirará de la actividad profesional cuando finalice la presente temporada con el Real Madrid español, tanto en la Euroliga como en la Liga Endesa local.

A los 37 años, el santafesino le pondrá punto final a una carrera que, como punto más destacado, ostenta la medalla de oro con el seleccionado albiceleste en los Juegos Olímpicos Atenas 2004.

"He decidido dejar de reventar la botella de agua contra el piso cada vez que me sustituyen, mojando a compañeros, asistentes y plateístas de primera fila. De tirar toallas, patear bancos, de discutir con los árbitros por fallos que nunca sabremos si fueron erróneos", escribió el jugador en su cuenta de Facebook.

"Pretendo mejorar mi conducta, mis hábitos. Y como tengo en claro que no podré cambiar mi temperamento jamás, me retiro. Me voy antes de que me echen", agregó.

Nacido en la localidad de Villa Gobernador Gálvez el 30 de noviembre de 1979, el alero símbolo del seleccionado albiceleste, el que seguramente obligará al retiro de la camiseta número 13, resaltó haber "cumplido muchos sueños".

"Tenía como aspiración máxima llegar a Europa y no sólo lo concreté sino que además sumé una etapa en la NBA", explicó el santafesino que defendió los colores de Chicago Bulls (2004-2009), Sacramento Kings (2009-2010) y Philadelphia Sixers (2010-2012).

"En estos meses por delante daré lo mejor de mí, como siempre, para ganar la Euroliga y la temporada de ACB. Sería una despedida perfecta", prometió Nocioni.