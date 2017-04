Fotos En sólo tres días, la Policía retuvo casi 350 vehículos por infracciones

Hoy 16:40 -

En un operativo integral que incluyó un amplio despliegue de efectivos y móviles en todo el territorio santiagueño, agentes de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de de Santiago del Estero retuvieron durante este fin de semana casi 350 vehículos que circulaban por rutas y calles de la provincia cometiendo algún tipo de infracción tipificado por las normas de la Ley Nacional de Tránsito.

Este y todos los operativos preventivos que se realizan en rutas y calles de todo Santiago del Estero, que responden a políticas de Estado impulsadas por la Gobernadora de la Provincia y puestas en acción por la Secretaría de Trabajo y la Jefatura de Policía, tienen como objetivo fundamental activar medidas de prevención para la circulación segura de vehículos por todo el territorio nacional y evitar accidentes de tránsito.

De esta manera con la firme intención de preservar las vidas de todos los usuarios de rodados y crear sobre todo conciencia en ellos, este fin de semana se puso en marcha este operativo de prevención y en ciudad capital y Banda se retuvieron 232 vehículos, siendo 222 de ellos motocicletas. En tanto que en el interior provincial, en los controles llevados a cabo por Patrulla de Caminos durante el mismo periodo se registraron 103 rodados, de los cuales 78 fueron motos.

En el caso de los vehículos sacados de circulación en Capital y Banda, fueron trasladados al playón del Cuerpo Motorizado y Transito en el Parque Industrial de Ciudad de La Banda. Allí quedaran depósitos estos rodados hasta tanto los propietarios regularicen la situación en la que cometieron la infracción a la norma vial.

Las infracciones más comunes en el caso de las motocicletas fueron el no usar casco protector, circular con más de un acompañante y no contar o tener vencida la licencia de conducir. Mientras que en los rodados mayores, se observaron que los conductores tenían el seguro vencido, o el no tener la cédula de identificación del rodado.

Por ello, la Dirección General de Seguridad Vial recomienda que para evitar estos tipos de contratiempos e incurrir en infracciones, los usuarios de vehículos deberán cumplir con todas las normativas vigentes en la Ley Nacional de Transito N° 24.449. Ya que los controles vehiculares continuarán acentuándose en especial durante el fin de semana, en lugares rotativos y estratégicos, tanto en las ciudades como en las rutas.