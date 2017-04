El M18 de Santiago busca meterse en el partido decisivo por el ascenso en Carlos Paz

Hoy 23:55 -

La selección juvenil de Santiago del Estero buscará hoy desde las 10 de la mañana el pase a la final de la Zona Ascenso del Campeonato Argentino de Rugby, cuando enfrente a su similar de San Juan por una de las semifinales en cancha de Córdoba Athletic de esa ciudad. La otra semifinal será protagonizada por Entre Ríos y Austral.

El M18 santiagueño llega a esta instancia invicto y habiendo finalizado primero en el grupo 3, con victorias sobre Austral (27-20) como visitante, Oeste de Buenos Aires (42-23) como local y Noreste (23-21) el domingo pasado en Córdoba.

La expectativa en el grupo es grande para afrontar este compromiso ante un duro rival, que finalizó segundo en el grupo 4 y que tiene varios valores de interesante proyección, por lo que se estima que será un duelo sumamente parejo.

Variantes

Santiago no tendrá para este partido a una de sus figuras, el octavo Bautista Pedemonte, quien recibió una fecha de suspensión tras recibir una amonestación en el partido frente a Noreste.

De todas maneras, el equipo ha dado sobradas muestras de tener variantes y eso quedó demostrado con los cambios que el cuerpo técnico estableció de un partido a otro, haciendo rotar a todos los jugadores sin que se resienta el funcionamiento.

La delegación santiagueña se está alojando en Carlos Paz como la totalidad de las selecciones, por lo que viajará temprano rumbo a la ciudad de Córdoba para afrontar el desafío ante los sanjuaninos.

En caso de ganar, los juveniles jugarán el partido decisivo por el ascenso el próximo sábado. Vale la pena recordar que el Argentino Juvenil otorga un ascenso, en tanto que descenderá la selección que termine en el octavo lugar de la Zona Campeonato.

Sin dudas que el combinado santiagueño tiene la posibilidad de demostrar otra vez que está en condiciones de pelear por el ascenso y para ello cuenta con un grupo de jugadores que muestran partido tras partido sus notables progresos.

Todos los partidos

El programa completo previsto para hoy en Córdoba es el siguiente. Semifinales Zona Campeonato: Tucumán vs. Mar del Plata y Rosario vs. Buenos Aires. Definición de 5º al 8º puesto de Zona Campeonato: Córdoba vs. Salta y Cuyo vs. Santa Fe. Semifinales Zona Ascenso: Santiago del Estero vs. San Juan y Entre Ríos vs. Austral. Definición del 13º al 16º puesto: Oeste de Buenos Aires vs. Alto Valle y Sur vs. Noreste.